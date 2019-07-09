Бэмби и его подружка: в посёлок под Новосибирском привезли пятнистых оленей

«Мы искали их два года! Мы ездили на консультацию в московский питомник! Мы ждали, когда родятся и когда подрастут! Мы трижды отправляли за ними машину, но заводчиков не устраивали условия доставки, и водители, матеря нас на чем свет стоит, возвращались пустыми!» — сообщила администрация посёлка в посте в Instagram.

Как уточнили корреспонденту НГС, паре чуть больше года, их привезли из разных питомников в Кемеровской области. Олени родились и выросли в неволе, социализированы и не испытывают страха перед человеком.

«Вообще, они очень пугливые, и случаев, когда неправильная транспортировка трагично заканчивалась, очень много. И это одна из причин, почему мы не рискнули два года назад, хотя тоже была хорошая пара, — было слишком далеко. Когда появилась возможность забрать из Кемеровской области — это, конечно, для нас был большой подарок», — признались в компании.

Для Бэмби и его подружки поставили кормушку с сеном и построили специальный домик — в нём пара прячется от сибирской жары

Для оленей отвели порядка 20 соток леса в центре посёлка, в отдалении от жилых домов. Территорию огородили забором, на участке построили домик и поставили кормушку. Олени уже адаптировались, но имён им пока не придумали и называют «Бэмби и его подружка».



Затея обошлась руководству посёлка в несколько сотен тысяч рублей — точную сумму девелоперы не называют. В компании подчеркнули, что это инициатива администрации посёлка, как и небольшой зоопарк: сейчас в Lucky Park есть несколько вольеров с ручными лисами, енотами, кроликами и хорьками. Содержанием животных также занимается администрация посёлка при участии местных жителей.



Сейчас олени в основном прячутся от июльской жары. В зоопарке зверей тоже сморило: они предпочитают лежать под солнышком. На прошлой неделе, кстати, у местных косуль появились детёныши, пятнышками очень похожие на молодых оленей.