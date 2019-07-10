Мочи нет, и кровь застыла: для автомобилистов введут поголовный тест на трезвость

Для получения прав понадобится сдать анализ на наличие в моче психоактивных веществ или «маркеров алкоголизма» в крови — это касается как новоиспечённых автомобилистов, так и тех, кто оформляет удостоверение по истечении срока действия или возвращает его после лишения. Минздрав России подготовил поправки к приказу № 344н, которые, по замыслу властей, сократят количество наркоманов за рулём, но осложнят жизнь водителям.

Речь идёт об изменении процедуры медосвидетельствования при получении прав: ныне действующая редакция приказа позволяет забирать на анализ мочу для выявления психоактивных веществ лишь в случае обнаружения у водителя противопоказаний к вождению. То же самое касается содержания карбогидрат-дефицитного трансферрина в сыворотке крови — повышенная концентрация вещества связана с хроническим алкоголизмом. В новой редакции приказа забирать биологические жидкости предлагается у всех без исключения: и начинающих водителей, и опытных.

Забор мочи происходит под видеокамерами: такая практика распространена и сейчас при медосвидетельствовании водителей



Фото: Евгений Емельдинов

Следы алкоголя сохраняются в моче до 12 часов после окончания употребления, но психоактивные вещества могут «жить» дольше. Например, героин обнаруживается через трое суток, фенциклидин — до недели, а некоторые барбитураты могут оставлять следы в течение трёх недель. К барбитуратам, кстати, относится фенобарбитал — активное вещество «Корвалола» и «Валокордина».

Алкоголиков планируют выявлять по маркерам, то есть «неуд» рискуют получить водители, употребляющие спиртное регулярно, даже если накануне медосмотра они были в завязке.

В сыворотке крови будут искать маркеры хронического алкоголизма Фото: Артем Краснов

Что будет с тем, кто не пройдёт медосвидетельствование из-за наличия в моче подозрительной химии? Такого водителя (или кандидата) направят на дополнительное обследование в специализированную клинику, где в том числе проведут лабораторные исследования на наличие психических и поведенческих расстройств. Если же ситуация станет спорной, решение о допуске к вождению примет комиссия из психиатров, наркологов, неврологов, терапевтов. Без дополнительных обследований справку о прохождении медосмотра водитель с «токсичной» мочой не получит.



Список препаратов, запрещающих вождение, включает десятки химических веществ, которые входят в состав как рекреационных наркотиков, так и медицинских препаратов. Приказ Минздрава, равно как и административный кодекс, не дают поблажек водителям или кандидатам в водители, которые употребляют психоактивные вещества по назначению врача. Большая часть подобных лекарств назначается при расстройствах, которые сами по себе могут запрещать садиться за руль.

При этом сами наркологи считают, что проблема психоактивных лекарств во многом раздута. Так, с 2012 года запрещена продажа без рецепта содержащих кодеин препаратов, поэтому в современном «Нурофене» и других сходных лекарствах его нет.

— Идея звучит логичной — сдай анализы и покажи, что ты «чист», — рассуждает юрист Николай Попов. — Да, встречаются водители, которые злоупотребляют разной химией, и нужно их выявлять. Но очень важно, чтобы в законопроекте такого рода не было недоделок, касающихся, например, перечня препаратов, запрещающих вождение, потому что возможно их медицинское употребление. По идее, нужно прописывать, какие именно вещества и в каких пропорциях делают вождение опасным. Кроме того, анализ мочи не должен быть финальным приговором, который влечёт, скажем, постановку водителя на учёт в наркологию или приостановку действия прав на длительное время. Автомобилист должен иметь возможность пройти повторные тесты — по опыту, наркоманы обычно на дополнительные (независимые) исследования не соглашаются. В остальном я не вижу причин, почему бы такой законопроект не принять.



Близкого мнения придерживается адвокат Александр Щербинин: — Помимо ужасающей официальной статистики ДТП в нетрезвом виде есть ещё масса скрытых случаев, когда аварию совершают люди, употреблявшие те или иные препараты, — говорит он. — Конечно, такие водители при прохождении медосмотра будут искать обходные пути, но это не значит, что проверки такого рода не нужны. В принципе, позитивные сдвиги в этой области наблюдаются, и если вспомнить, какой профанацией был медосмотр лет десять назад, то сейчас он всё равно стал строже. И новый законопроект — ещё один шаг в верном направлении. А нет ли опасений, что тест не пройдут пресловутые «любители "Корвалола"»? — Конечно, если человек пьёт какое-то лекарство с психоактивным веществом по инерции, он может оказаться в группе риска, — рассуждает Александр Щербинин. — Поэтому нужно сознательно относиться к лекарствам, которые мы употребляем. Что касается средств, прописанных врачами, как правило, психоактивные вещества назначают при состояниях, которые сами по себе исключают вождение, поэтому и для человека, и для общества будет лучше, если такого водителя не пропустят на медкомиссии.

Параллельно планируется оснастить экипажи ГИБДД специальными приборами — «наркотестерами», которые в экспресс-режиме определят наличие основных наркотиков в слюне водителя — это станет поводом для полноценного медосвидетельствования.