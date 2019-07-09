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Белая зависть: прохожий облил краской припаркованный у обочины Porsche Cayenne

Владелица машины написала заявление в полицию — она считает, что нападавший был пьян

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Брызги краски разлетелись на весь автомобиль

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня, 9 июля, около 18:00 на улице Фабричной, 39 прохожий облил белой краской припаркованный Porsche Cayenne. 

«Я всегда смотрю, чтобы припарковать машину так, чтобы коляска прошла и так далее. Но здесь делают типа тротуары и встать негде. Здесь у меня находится фотостудия, и я приехала сюда поработать», — рассказала корреспонденту НГС владелица машины Наталья.

Через 40 минут к ней забежал сотрудник соседнего офиса, который рассказал, что краской облили машину. Инцидент попал на запись видеорегистратора другого автомобиля.

Инцидент на улице Фабричной

«Он сказал, что успел его заснять (мужчину, который облил машину. — Прим. Ред), но он был пьяный и кинул в него бутылкой, и поймать его не получилось. Но я же не буду с ним связываться», — добавила девушка.

Она вызвала полицию и написала заявление, но машина оформлена на её мужа, который находится в Москве. Заявление должен писать именно он или человек с генеральной доверенностью. Наталья будет ждать, пока супруг пришлёт ей документ. 

Сейчас она отправилась на мойку, чтобы попробовать очистить машину. Чем именно облили автомобиль, пока непонятно, но белое вещество уже успело засохнуть.

«Заявление в полицию поступало. Сотрудники работают на месте. Проводится проверка», — подтвердили инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В середине июня внедорожник во дворе жилого дома на улице Рассветной в Калининском районе Новосибирска облили кислотой, а радиатор, дверные замки и глушитель залили монтажной пеной. Владелец машины предположил, что к происшествию мог быть причастен водитель, с автомобилем которого он столкнулся месяц назад.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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9 июл 2019 в 19:19

Поэтому около Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска я выставил пост ЧОПа.

: )))
9 июл 2019 в 19:26

спорю с кем угодно, что подобных ситуаций с жигулями, за всю историю что я знаю НГС, была и не одна.
И ни разу НГС не удостаивал чести наг простой в отличии от этого : )))

Тут дааааа : )))

Как посмели небожителя очередного : )))
задеть : )))

Цирк а не жизнь : )))

Фото пользователя
9 июл 2019 в 19:29

Что вы хотели зарплаты в стране африканские, цены европейские. У народа бобмит от боагтеньких чинуш и коммерсантов.