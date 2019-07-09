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Дороги и транспорт

Готовьтесь к пробкам: дорожники объявили о начале ремонта 2-й Станционной

Для проезда водителям оставят по одной полосе в каждом направлении

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На 2-й Станционной появятся свежий асфальт, новые дорожные знаки и остановки 

Фото: google.com/maps, ОАО «Новосибирскавтодор»

Новосибирские дорожники начинают реконструкцию разбитого участка дороги на 2-й Станционной в Ленинском районе.

Первый этап реконструкции затронет участок от дома № 367/1 до дома 582/1 по улице Большой, сообщили в ОАО «Новосибирскавтодор».

«Общая протяженность реконструируемого участка — 500 погонных метров. Планируемая ширина пешеходной части тротуара — от 2,25 до 3 метров», — уточнили в дорожно-строительной компании.

Эта дорога попала в программу «Безопасные и качественные дороги».

Как рассказали в «Новосибирскавтодоре», при реконструкции дороги рабочие будут использовать современные материалы: тканный и термоскреплённый геотекстиль. Ливневую канализацию они сделают из полипропиленовых гофрированных труб с двойной стенкой, а отводить грунтовые воды с улицы Большой предполагается с помощью подземного дренажа в виде двухслойной трубы.

Дорожникам предстоит реконструировать полукилометровый участок улицы

Дорожникам предстоит реконструировать полукилометровый участок улицы

«Кроме того, будут внесены значительные изменения в организацию дорожного движения. Планируется установка новых дорожных знаков и направляющих устройств, нанесение горизонтальной разметки из белого термопластика, а на пешеходных переходах — белого и жёлтого цветов с добавлением световозвращающих шариков, монтаж разделительного дорожного ограничения. <...> В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрено устройство пандусов для маломобильных групп населения», — сообщили дорожники.

Также на этом участке планируют поставить новые остановочные павильоны.

«Во время активной фазы работ движение будет ограничено до одной полосы в каждом направлении», — предупредили в «Новосибирскавтодоре».

Ранее дорожники также начали ремонтировать километровый участок Красного проспекта от Максима Горького до Колыванской. 

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КОММЕНТАРИИ (18)

Женщина
9 июл 2019 в 18:47

Ну началось!!! Почему городские власти не следят за работой дорожников, почему нельзя ночью делать???

Жофрей
9 июл 2019 в 18:55

Локоть заактивничал перед выборами. Даже вспомнил про эту дорогу.

Персик
9 июл 2019 в 18:47

Отличная работа! Спасибо за качественные дороги!