В Новосибирске сузили улицу, которая пересекает сама себя

Сегодня, 9 июля, в Ленинском районе Новосибирска сузили дорогу на перекрёстке улицы Планировочная.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на теплотрассе в период с 9 июля 2019 года по 14 июля 2019 года произойдёт сужение проезжей части на 3,5 метра по адресу <...> Планировочная, 18», — передал информацию инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



Теплотрасса принадлежит АО «Сибтехэнерго», передали в автоинспекции.