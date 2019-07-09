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Дороги и транспорт

В Новосибирске сузили улицу, которая пересекает сама себя

На Планировочной начали ремонтировать теплотрассу

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Ремонт будут делать до конца недели 

Фото: yandex.ru/maps

Сегодня, 9 июля, в Ленинском районе Новосибирска сузили дорогу на перекрёстке улицы Планировочная.

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на теплотрассе в период с 9 июля 2019 года по 14 июля 2019 года произойдёт сужение проезжей части на 3,5 метра по адресу <...> Планировочная, 18», — передал информацию инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Теплотрасса принадлежит АО «Сибтехэнерго», передали в автоинспекции.

Дом №18 стоит на перекрёстке улицы, на котором она пересекает сама себя.

Планировочная на месте ремонта пересекает сама себя

Планировочная на месте ремонта пересекает сама себя

О других необычных улицах в 2017 году делал исследование «Яндекс» — тогда специалисты нашли в Новосибирске самые короткие и кривые улицы.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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9 июл 2019 в 18:00

У нас на Богаткова давно все отремонтировано