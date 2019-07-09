Маме ребёнка, которому физрук надорвал ухо, пригрозили лишением родительских прав

По словам Светланы, вместо разбирательства органы опеки обвинили её в том, что она не следит за своими детьми
Фото: Александр Ощепков / НГС, читательница НГС
Матери пятерых детей Светлане М. пригрозили лишением родительских прав. На днях учитель физкультуры в селе Чёрный мыс надорвал её сыну ухо — но, по словам Светланы, вместо разбирательства органы опеки обвинили её в том, что она не следит за своими детьми.
Светлана рассказала, что узнала о травме ребёнка от своей мамы, которая следит за детьми, пока сибирячка работает в городе.
«При школе есть площадка. Получилось так, что дети там развлекаются, играют, кормят их там, поют. Ну и всё, парнишка мой, сынок там играл, и учитель — что-то у них там получилось, я не поняла что. Он (учитель. — Прим. ред.) схватил за ухо, два раза прокрутил и дёрнул. И всё, мой парнишка побежал», — говорит Светлана.
Он уточнила, что хочет добиться наказания для учителя, чтобы подобное не сошло ему с рук. При этом после случившегося, по словам Светланы, ей позвонили из отдела опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Убинского района и пригрозили лишением родительских прав.
«Меня сейчас с отделом опеки соединили. Сказали, надо как-то с детьми вопрос решать.
Сказали: «Или мы сейчас заберём их у вас, вы ими не занимаетесь». Но это же неправильно, я каждую неделю домой езжу, деньги домой присылаю.
мать пятерых детей, жительница Новосибирска Светлана
Я же не алкашка, не пьяница. Детей у меня пятеро. Вот именно из-за этой ситуации у меня собираются забирать детей. "Приезжайте, сделайте какой-нибудь документ, пусть какие-нибудь родственники возьмут над ними опеку", — прямым текстом мне говорят. И ни разу такого не было, пока эта ситуация с учителем не случилась», — жалуется женщина.
Корреспонденту НГС не удалось связаться с органами опеки — по телефону, указанному на сайте администрации, никто не взял трубку.
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