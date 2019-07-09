Маме ребёнка, которому физрук надорвал ухо, пригрозили лишением родительских прав

Матери пятерых детей Светлане М. пригрозили лишением родительских прав. На днях учитель физкультуры в селе Чёрный мыс надорвал её сыну ухо — но, по словам Светланы, вместо разбирательства органы опеки обвинили её в том, что она не следит за своими детьми.

Светлана рассказала, что узнала о травме ребёнка от своей мамы, которая следит за детьми, пока сибирячка работает в городе.

«При школе есть площадка. Получилось так, что дети там развлекаются, играют, кормят их там, поют. Ну и всё, парнишка мой, сынок там играл, и учитель — что-то у них там получилось, я не поняла что. Он (учитель. — Прим. ред.) схватил за ухо, два раза прокрутил и дёрнул. И всё, мой парнишка побежал», — говорит Светлана.