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Маме ребёнка, которому физрук надорвал ухо, пригрозили лишением родительских прав

Светлана работает в городе и присылает деньги своей маме, чтобы прокормить пятерых детей

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По словам Светланы, вместо разбирательства органы опеки обвинили её в том, что она не следит за своими детьми

Фото: Александр Ощепков / НГС, читательница НГС

Матери пятерых детей Светлане М. пригрозили лишением родительских прав. На днях учитель физкультуры в селе Чёрный мыс надорвал её сыну ухо — но, по словам Светланы, вместо разбирательства органы опеки обвинили её в том, что она не следит за своими детьми. 

Светлана рассказала, что узнала о травме ребёнка от своей мамы, которая следит за детьми, пока сибирячка работает в городе.

«При школе есть площадка. Получилось так, что дети там развлекаются, играют, кормят их там, поют. Ну и всё, парнишка мой, сынок там играл, и учитель — что-то у них там получилось, я не поняла что. Он (учитель. — Прим. ред.) схватил за ухо, два раза прокрутил и дёрнул. И всё, мой парнишка побежал», — говорит Светлана.

Он уточнила, что хочет добиться наказания для учителя, чтобы подобное не сошло ему с рук. При этом после случившегося, по словам Светланы, ей позвонили из отдела опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Убинского района и пригрозили лишением родительских прав.

«Меня сейчас с отделом опеки соединили. Сказали, надо как-то с детьми вопрос решать. 

Сказали: «Или мы сейчас заберём их у вас, вы ими не занимаетесь». Но это же неправильно, я каждую неделю домой езжу, деньги домой присылаю.

мать пятерых детей, жительница Новосибирска Светлана

Я же не алкашка, не пьяница. Детей у меня пятеро. Вот именно из-за этой ситуации у меня собираются забирать детей. "Приезжайте, сделайте какой-нибудь документ, пусть какие-нибудь родственники возьмут над ними опеку", — прямым текстом мне говорят. И ни разу такого не было, пока эта ситуация с учителем не случилась», — жалуется женщина.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с органами опеки — по телефону, указанному на сайте администрации, никто не взял трубку. 

Школьники часто подвергаются насилию в школах. Так, например, в феврале в школе № 199 13-летнего мальчика ударил сверстник, а ещё несколько школьников смеялись и снимали это на видео — мать избитого подростка добивалась возбуждения уголовного дела.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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9 июл 2019 в 18:10

Надо лишить яжемать родительских прав

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9 июл 2019 в 18:10

Вот еще одно подтверждение того, что если мать бухает - это норма. А если она зарабатывает деньги - то надо забрать детей. Опека сама-то понимает, что нелогично выходит? Где они были, когда убивали 11-месячного младенца?!

Мисс
9 июл 2019 в 18:13

А зачем так плодилась?! Поди все от разных мужчин... Все ошибались и счастье свое искала, наступая на одни и те же грабли.... Мда.... Не забирайте пожалуйста детей, она ж ещё родит...