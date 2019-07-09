В Новосибирске начали продавать новый УАЗ — в нем есть коробка-автомат, хром и кожаные сиденья

Теперь на «Патриот» будут ставить французский 6-ступенчатый автомат Punch Powertrain, нововведение потребовало модернизации двигателя ЗМЗ — была улучшена система охлаждения. Автомобиль с автоматом будет предлагаться в трех комплектациях — «Оптимум», «Премиум» и «Статус».

УАЗ сформировал новые комплектации внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач и определился с новыми ценами, сообщили в новосибирском дилерском центре УАЗ «Луна авто». До этого внедорожник выпускали только с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

«Минимальная цена от 1 034 000 рублей до 1 270 000 рублей. С дополнительным оборудованием — дороже, в зависимости от вида оборудования и его количества», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Луна Авто».

Топовая комплектация, например, включает в себя кожаные сиденья с тиснением, 18-дюймовые литые диски, черный хром в декоре экстерьера — стоит такая 1 298 000 рублей. Первые машины с автоматом поступят в Новосибирск в августе.

Напомним, внедорожник «Патриот» выпускается с 2005 года, он оснащен 2,4-литровым 150-сильным двигателем, двумя неразрезными мостами, системой подключаемого полного привода Part-Time, опциональной блокировкой заднего дифференциала. С механической КП автомобиль стоит от 809 900 до 1 118 000 рублей.

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