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В Новосибирске начали продавать новый УАЗ — в нем есть коробка-автомат, хром и кожаные сиденья

Новый внедорожник стал дороже — теперь он стоит больше миллиона даже в минимальной комплектации

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УАЗ «Патриот» с автоматом стоит более миллиона

Фото: УАЗ

УАЗ сформировал новые комплектации внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач и определился с новыми ценами, сообщили в новосибирском дилерском центре УАЗ «Луна авто». До этого внедорожник выпускали только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 

Теперь на «Патриот» будут ставить французский 6-ступенчатый автомат Punch Powertrain, нововведение потребовало модернизации двигателя ЗМЗ — была улучшена система охлаждения. Автомобиль с автоматом будет предлагаться в трех комплектациях — «Оптимум», «Премиум» и «Статус».

«Минимальная цена от 1 034 000 рублей до 1 270 000 рублей. С дополнительным оборудованием — дороже, в зависимости от вида оборудования и его количества», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Луна Авто». 

Топовая комплектация, например, включает в себя кожаные сиденья с тиснением, 18-дюймовые литые диски, черный хром в декоре экстерьера — стоит такая 1 298 000 рублей. Первые машины с автоматом поступят в Новосибирск в августе. 

Напомним, внедорожник «Патриот» выпускается с 2005 года, он оснащен 2,4-литровым 150-сильным двигателем, двумя неразрезными мостами, системой подключаемого полного привода Part-Time, опциональной блокировкой заднего дифференциала. С механической КП автомобиль стоит от 809 900 до 1 118 000 рублей. 

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КОММЕНТАРИИ (10)

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9 июл 2019 в 17:21

Для езды на УАЗах всегда требовалось три руки: одной держишь руль, второй - рычаг вылетающей коробки передач, а третей слёзы вытираешь. Получается, сейчас одна рука будет свободна, и её можно использовать, прикрывая своё лицо от знакомых.
Шучу! Сам езжу на головастике!
На УАЗах ездят люди с яйцами!

Фото пользователя
9 июл 2019 в 17:12

Для ГБР своего ЧОПа такие закуплю

попеллац
9 июл 2019 в 17:29

Симпатяга, кстати. )