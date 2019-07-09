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Минобрнауки обвинило новосибирское правительство в долге в 40 миллионов

Из-за огромных задолженностей за газ Советский район может остаться без горячей воды и отопления

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УЭВ является правообладателем 1384 объектов капитального строительства, земельного участка общей площадью 69 тыяч квадратных метров и 166 объектов движимого имущества, по данным Минобрнауки 

Фото: Мария Тищенко / НГС

Минобрнауки, в ведомстве которого находится ФГУП «УЭВ», отвечающее за тепловую энергию и горячую воду в Советском районе Новосибирска, объяснило долги предприятия в том числе тем, что правительство региона не выплатило ему 40 миллионов компенсации.

В пресс-службе Минобрнауки корреспонденту НГС объяснили, что сначала в области были утверждены и введены одни предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области, а потом их пересмотрели.

«Индекс для города Новосибирска был установлен на уровне 15%. Постановлением губернатора Новосибирской области от 19.04.2017 № 79 утверждённые индексы были пересмотрены в сторону уменьшения с 15% до 4%», — отметили в пресс-службе.

В 2018 году предприятие обратилось к врио губернатора области с просьбой рассмотреть заявление о выплате компенсации, которая положена в таких случаях, и утвердить её размер. Но УЭВу, как заявили в пресс-службе Минобрнауки, отказали, тогда предприятие обратилось в арбитражный суд, чтобы признать отказ незаконным и получить компенсацию свыше 40 миллионов рублей.

По информации пресс-службы Минобрнауки, общее количество потребителей, обслуживаемых УЭВом, — около 78 тысяч человек, количество объектов теплоснабжения — 769 единиц: 491 многоквартирный жилой дом и 278 индивидуальных жилых домов

По информации пресс-службы Минобрнауки, общее количество потребителей, обслуживаемых УЭВом, — около 78 тысяч человек, количество объектов теплоснабжения — 769 единиц: 491 многоквартирный жилой дом и 278 индивидуальных жилых домов

«Существенная кредиторская задолженность предприятия образовалась в связи с недобросовестными плательщиками коммунальных услуг, а также невыплатой правительством Новосибирской области компенсации из-за снижения индекса размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», — уверены в Минобрнауки.

В планах Минобрнауки передать УЭВ органам местного самоуправления: «Министерством направлено письмо от 31.05.2019 № МН-1490/АС в адрес администрации города Новосибирска с предложением принять предприятие в муниципальную собственность города Новосибирска как имущественный комплекс», — объяснили в ведомстве.

Пока, по информации на 8 июля, согласие от администрации Новосибирска в адрес министерства не поступило. Корреспондент НГС направил запросы в правительство области с просьбой прокомментировать ситуацию с выплатой компенсации и в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать переход УЭВ в их ведение.

Ситуация вокруг горячей воды в Академгородке и других микрорайонов, за которые отвечает УЭВ, обострилась в июне, когда ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» сообщило, что скоро прекратит поставки газа УЭВу из-за долгов, которые превышают 300 миллионов рублей. С лимитами газа на июнь две компании договорились, но горячая вода без новых договорённостей на июль могла исчезнуть у всех 7 июля. Корреспондент НГС направил запросы в обе организации, чтобы узнать, на какой срок им удалось утвердить новые лимиты.

В конце июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз» Сергею Густову передать активы УЭВ в концессию структурам ПАО «Газпром», а учредителю, министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову предложил решить вопрос по оказанию финансовой поддержки УЭВ для оплаты задолженности за газ и скорейшего принятия решения по вопросу передачи газопроводов структурам Газпрома в счёт погашения задолженности за газ.

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КОММЕНТАРИИ (21)

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9 июл 2019 в 16:57

Чего хорошего в Академгородке?
Воды нет.
Отопления нет.
Горячей воды нет.
Дорог в город Новосибирск нет.
Скоро, чувствую, электричества не будет.....

Почему там такие дорогие квартиры в Академгородке этом?

ОнО
9 июл 2019 в 16:53

Вот изза таких как мой сосед и образуются задолжности. Живет в муниципальной квартире и ни за что не платит. Надо его выселить, обязать оплатить долги и нормальным отдать жилье.

9 июл 2019 в 17:17

Да, похоже реализация проекта "Академ городок 2.0" под угрозой....