Минобрнауки обвинило новосибирское правительство в долге в 40 миллионов

УЭВ является правообладателем 1384 объектов капитального строительства, земельного участка общей площадью 69 тыяч квадратных метров и 166 объектов движимого имущества, по данным Минобрнауки
Фото: Мария Тищенко / НГС
Минобрнауки, в ведомстве которого находится ФГУП «УЭВ», отвечающее за тепловую энергию и горячую воду в Советском районе Новосибирска, объяснило долги предприятия в том числе тем, что правительство региона не выплатило ему 40 миллионов компенсации.
В пресс-службе Минобрнауки корреспонденту НГС объяснили, что сначала в области были утверждены и введены одни предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области, а потом их пересмотрели.
«Индекс для города Новосибирска был установлен на уровне 15%. Постановлением губернатора Новосибирской области от 19.04.2017
В 2018 году предприятие обратилось к врио губернатора области с просьбой рассмотреть заявление о выплате компенсации, которая положена в таких случаях, и утвердить её размер. Но УЭВу, как заявили в пресс-службе Минобрнауки, отказали, тогда предприятие обратилось в арбитражный суд, чтобы признать отказ незаконным и получить компенсацию свыше 40 миллионов рублей.
«Существенная кредиторская задолженность предприятия образовалась в связи с недобросовестными плательщиками коммунальных услуг, а также невыплатой правительством Новосибирской области компенсации из-за снижения индекса размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», — уверены в Минобрнауки.
В планах Минобрнауки передать УЭВ органам местного самоуправления: «Министерством направлено письмо от 31.05.2019
Пока, по информации на 8 июля, согласие от администрации Новосибирска в адрес министерства не поступило. Корреспондент НГС направил запросы в правительство области с просьбой прокомментировать ситуацию с выплатой компенсации и в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать переход УЭВ в их ведение.
Ситуация вокруг горячей воды в Академгородке и других микрорайонов, за которые отвечает УЭВ, обострилась в июне, когда ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» сообщило, что скоро прекратит поставки газа УЭВу из-за долгов, которые превышают 300 миллионов рублей. С лимитами газа на июнь две компании договорились, но горячая вода без новых договорённостей на июль могла исчезнуть у всех 7 июля. Корреспондент НГС направил запросы в обе организации, чтобы узнать, на какой срок им удалось утвердить новые лимиты.
В конце июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз» Сергею Густову передать активы УЭВ в концессию структурам ПАО «Газпром», а учредителю, министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову предложил решить вопрос по оказанию финансовой поддержки УЭВ для оплаты задолженности за газ и скорейшего принятия решения по вопросу передачи газопроводов структурам Газпрома в счёт погашения задолженности за газ.