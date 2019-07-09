Минобрнауки обвинило новосибирское правительство в долге в 40 миллионов

Минобрнауки, в ведомстве которого находится ФГУП «УЭВ», отвечающее за тепловую энергию и горячую воду в Советском районе Новосибирска, объяснило долги предприятия в том числе тем, что правительство региона не выплатило ему 40 миллионов компенсации. В пресс-службе Минобрнауки корреспонденту НГС объяснили, что сначала в области были утверждены и введены одни предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях области, а потом их пересмотрели.

«Индекс для города Новосибирска был установлен на уровне 15%. Постановлением губернатора Новосибирской области от 19.04.2017 № 79 утверждённые индексы были пересмотрены в сторону уменьшения с 15% до 4%», — отметили в пресс-службе. В 2018 году предприятие обратилось к врио губернатора области с просьбой рассмотреть заявление о выплате компенсации, которая положена в таких случаях, и утвердить её размер. Но УЭВу, как заявили в пресс-службе Минобрнауки, отказали, тогда предприятие обратилось в арбитражный суд, чтобы признать отказ незаконным и получить компенсацию свыше 40 миллионов рублей.

По информации пресс-службы Минобрнауки, общее количество потребителей, обслуживаемых УЭВом, — около 78 тысяч человек, количество объектов теплоснабжения — 769 единиц: 491 многоквартирный жилой дом и 278 индивидуальных жилых домов Фото: Мария Тищенко / НГС

«Существенная кредиторская задолженность предприятия образовалась в связи с недобросовестными плательщиками коммунальных услуг, а также невыплатой правительством Новосибирской области компенсации из-за снижения индекса размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», — уверены в Минобрнауки. В планах Минобрнауки передать УЭВ органам местного самоуправления: «Министерством направлено письмо от 31.05.2019 № МН-1490/АС в адрес администрации города Новосибирска с предложением принять предприятие в муниципальную собственность города Новосибирска как имущественный комплекс», — объяснили в ведомстве.