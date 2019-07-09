Врач — тоже человек: как бы выглядел Instagram известного на весь мир хирурга Мешалкина

Новосибирская клиника Мешалкина устроила фотовыставку из ранее неопубликованных снимков своего создателя — основоположника отечественной кардиохирургии Евгения Мешалкина. Они сделаны в новаторском по тем временам формате — сейчас такие фото ассоциируются с Instagram, и НГС представил, как бы выглядел аккаунт звезды кардиохирургии.

На этой неделе Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Евгения Мешалкина презентовал фотографии, сделанные его создателем в рабочих поездках, — снимки предоставила семья кардиохирурга.



«Немногие знают, что основатель Центра академик Евгений Николаевич Мешалкин увлекался фотографией. Из заграничных командировок и путешествий по стране он привез большое количество красочных фото, характеризующих жизнь разных народов, передающих атмосферу 1970-х годов.

Большинство фотографий в коллекции выполнены в нестандартном формате 6×6 см — в этом заключалось новаторство Евгения Николаевича. Дарья Семенюта, куратор выставки фотографий Евгения Мешалкина

В выставке «До высот искусства» представлены кадры, сделанные в Кавказских горах, во время прогулок по старинному городу Югославии, поездки в Перу, Италию. Всего в экспозицию вошло 25 фотоснимков», — объяснила НГС куратор выставки, специалист по связям с общественностью клиники Мешалкина Дарья Семенюта, добавив, что все снимки можно увидеть в самой клинике.

Фотографии будто бы прошли через фильтры Instagram, и НГС решил представить, как бы выглядел аккаунт Мешалкина, если бы социальную сеть изобрели в советские времена.



Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Фото: Николай Гурьянов / НГС

Евгений Мешалкин родился 25 февраля 1916 года в городе Екатеринославле (сейчас — Днепр, Украина), затем переезжал с семьёй в Ростов-на-Дону и в Москву. В юности он трудился чернорабочим, чертёжником и механиком, а в 1941 году окончил Второй Московский медицинский институт (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова). Во время Великой Отечественной войны Мешалкин находился на фронте — тогда он и сделал первые швы на сердце солдата, тем самым спас его.



После войны он продолжил учиться в медицинском институте, в итоге став профессором и известным кардиохирургом. В 1957 году Евгений Мешалкин принял предложение академика Михаила Лаврентьева возглавить Институт патологии кровообращения в составе Сибирского отделения АН СССР и переехал в новосибирский Академгородок, где жил и работал до самой смерти в 1997 году.



Имена Евгения Мешалкина и его жены Елены Литасовой известны всему миру — они были основоположниками отечественной кардиохирургии. На фото Мешалкин и Литасова в операционной Фото: meshalkin.ru