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Врач — тоже человек: как бы выглядел Instagram известного на весь мир хирурга Мешалкина

Евгений Мешалкин был ещё и фотографом — НГС публикует 10 ранее неизвестных его снимков

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Клиника Мешалкина опубликовала ранее неизвестные снимки академика Евгения Мешалкина из семейного архива — они похожи на стиль Instagram

Фото: клиника Мешалкина, Николай Гурьянов / НГС

Новосибирская клиника Мешалкина устроила фотовыставку из ранее неопубликованных снимков своего создателя — основоположника отечественной кардиохирургии Евгения Мешалкина. Они сделаны в новаторском по тем временам формате — сейчас такие фото ассоциируются с Instagram, и НГС представил, как бы выглядел аккаунт звезды кардиохирургии.

На этой неделе Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Евгения Мешалкина презентовал фотографии, сделанные его создателем в рабочих поездках, — снимки предоставила семья кардиохирурга.

«Немногие знают, что основатель Центра академик Евгений Николаевич Мешалкин увлекался фотографией. Из заграничных командировок и путешествий по стране он привез большое количество красочных фото, характеризующих жизнь разных народов, передающих атмосферу 1970-х годов.

Большинство фотографий в коллекции выполнены в нестандартном формате 6×6 см — в этом заключалось новаторство Евгения Николаевича.

Дарья Семенюта, куратор выставки фотографий Евгения Мешалкина

В выставке «До высот искусства» представлены кадры, сделанные в Кавказских горах, во время прогулок по старинному городу Югославии, поездки в Перу, Италию. Всего в экспозицию вошло 25 фотоснимков», — объяснила НГС куратор выставки, специалист по связям с общественностью клиники Мешалкина Дарья Семенюта, добавив, что все снимки можно увидеть в самой клинике. 

Фотографии будто бы прошли через фильтры Instagram, и НГС решил представить, как бы выглядел аккаунт Мешалкина, если бы социальную сеть изобрели в советские времена.

Евгений Мешалкин родился 25 февраля 1916 года в городе Екатеринославле (сейчас — Днепр, Украина), затем переезжал с семьёй в Ростов-на-Дону и в Москву. В юности он трудился чернорабочим, чертёжником и механиком, а в 1941 году окончил Второй Московский медицинский институт (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова). Во время Великой Отечественной войны Мешалкин находился на фронте — тогда он и сделал первые швы на сердце солдата, тем самым спас его.

После войны он продолжил учиться в медицинском институте, в итоге став профессором и известным кардиохирургом. В 1957 году Евгений Мешалкин принял предложение академика Михаила Лаврентьева возглавить Институт патологии кровообращения в составе Сибирского отделения АН СССР и переехал в новосибирский Академгородок, где жил и работал до самой смерти в 1997 году.

Имена Евгения Мешалкина и его жены Елены Литасовой известны всему миру — они были основоположниками отечественной кардиохирургии. На фото Мешалкин и Литасова в операционной 

Фото: meshalkin.ru

Жена академика Мешалкина Елена Литасова также работала кардиохирургом — её профессиональные достижения высоко ценились, она была одной из первых женщин-хирургов в стране. Литасова умерла в 2017 году — ей было 86 лет. Вместе с супругом она спасла десятки тысяч жизней новосибирцев и жителей из других городов и стран.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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9 июл 2019 в 15:58

Ну согласитесь ведь отличная и интересная подборка разносторонне развитого человека, есть на что посмотреть, как нарезка кадров из различных фильмов. И ни одного селфи с татухами, в очках и надутыми губами. Поэтому и интересно.

Туристка
9 июл 2019 в 15:57

Смотрю на это со своей колокольни. В советское время я тоже немало поездила, но вот Штаты, Перу и даже Югославия или Дунайский круиз - это для белых. Меня, сиволапую, и близко не подпускали.

9 июл 2019 в 15:55

Фотографии сделаны с душой, очень атмосферные.