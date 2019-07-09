Прокуратура нашла огромные долги по страховым выплатам у «Горэлектротранспорта»

Прокуратура Новосибирска заставила «Горэлектротранспорт» заплатить огромный долг — предприятие задолжало 50 миллионов страховых взносов.

Об этом корреспонденту НГС рассказала старший помощник прокурора города Новосибирска Елена Васильева. Она уточнила, что прокуратура регулярно контролирует обязательства МКП ГЭТ перед более чем 2,4 тысячами сотрудников.

«В связи с тем, что предприятие крупное, у них образовался долг по страховым взносам. Но так как у предприятия оборотных средств не хватает гасить эти долги ежемесячно, мы внесли представление, чтобы они предприняли скорейшие меры по погашению задолженности. Они приняли меры и погасили задолженность», — рассказала Елена Васильева.