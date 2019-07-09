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Работа

Прокуратура нашла огромные долги по страховым выплатам у «Горэлектротранспорта»

Всего за 2,5 месяца предприятие задолжало 50 млн рублей — чтобы погасить их, пришлось взять кредит

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Предприятие задолжало 50 миллионов страховых взносов

Фото: Густаво Зырянов

Прокуратура Новосибирска заставила «Горэлектротранспорт» заплатить огромный долг — предприятие задолжало 50 миллионов страховых взносов. 

Об этом корреспонденту НГС рассказала старший помощник прокурора города Новосибирска Елена Васильева. Она уточнила, что прокуратура регулярно контролирует обязательства МКП ГЭТ перед более чем 2,4 тысячами сотрудников.

«В связи с тем, что предприятие крупное, у них образовался долг по страховым взносам. Но так как у предприятия оборотных средств не хватает гасить эти долги ежемесячно, мы внесли представление, чтобы они предприняли скорейшие меры по погашению задолженности. Они приняли меры и погасили задолженность», — рассказала Елена Васильева.

По её словам, такая задолженность образовалась у муниципального предприятия за 2,5 месяца. Кроме того, в прокуратуре уточнили, за счёт каких средств ГЭТу удалось погасить долг. 

«У них в том числе используются и кредитные денежные средства, и плюс у них финансирование идёт со стороны учредителя, то есть мэрии. Видимо оптимизировали, всё сложили и направили на погашение», — сказали в прокуратуре.

Прокуратура регулярно проверяет различные предприятия, школы и больницы. Так, например, в конце мая городская прокуратура пришла с проверкой в больницу № 25 в Калининском районе Новосибирска и заметила нехватку врачей и неправильные условия хранения лекарств.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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9 июл 2019 в 16:25

Ни кто ни за чем не следит, вот и результат. В любом деле болжен быть ответственный, который следит за своими подчиненными, а у нас таких нет.

greespy
9 июл 2019 в 16:23

Мдаааа, на выборы тратят кучу денег, на эту показуху бесполезную, а выплатить зарплаты - не могут! Идиотизм полнейший! Здесь остается лишь материться

мамасита
9 июл 2019 в 16:23

А когда прокуратура займётся коррупцией в полиции, следственном комитете и внутри себя самой?