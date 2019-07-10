Снимайте с себя всё: новосибирские синоптики дали прогноз на середину недели

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в середине недели: температура в регионе повысится до +31 градуса.



«Процесс в целом такой зональный, с небольшой южной составляющей, и угроз каких-то арктических вторжений или, наоборот, предельно южных, из районов Средней Азии, мы пока не видим», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



По его словам, сегодня погода в Новосибирской области будет неустойчивой: ожидаются грозовые дожди и порывистый ветер. Дневная температура при этом будет на уровне +23…+28 градусов.

