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Лето

Снимайте с себя всё: новосибирские синоптики дали прогноз на середину недели

К пятнице температура в области поднимется еще выше

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К пятнице воздух в Новосибирске прогреется до +27 градусов, в целом по региону будет ещё теплее

Фото: архив НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в середине недели: температура в регионе повысится до +31 градуса.

«Процесс в целом такой зональный, с небольшой южной составляющей, и угроз каких-то арктических вторжений или, наоборот, предельно южных, из районов Средней Азии, мы пока не видим», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, сегодня погода в Новосибирской области будет неустойчивой: ожидаются грозовые дожди и порывистый ветер. Дневная температура при этом будет на уровне +23…+28 градусов.

В последующие двое суток, 11 и 12 июля, юг Западной Сибири будет под влиянием антициклона, а значит, дожди прекратятся.

«Максимальные температуры за счет притока солнечной радиации будут повышаться. На 12-е число мы ждём, что температура повысится до +26…+31 градуса», — сообщил Ренад Ягудин, добавив, что по утрам возможны туманы.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня утром местами вероятны небольшой дождь и гроза. Днём в городе будет без осадков, а воздух прогреется до +22...+24 градусов. В последующие двое суток в Новосибирске будет тепло и сухо. В четверг, 11 июля, ночью ожидается +12…+14 градусов, днём +23…+25. В пятницу, 12 июля, ночная температура останется на прежнем уровне, а дневная вырастет до +25…+27.

На этой неделе мы выпустили фоторепортаж о том, как переживают жару животные из Новосибирского зоопарка: большинство из них дремлют, и заставить их встать в такую погоду может только еда.

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КОММЕНТАРИИ (12)

10 июл 2019 в 07:47

Фу, эта жара со вкусом нищих стран придет. Лучше бы европейская погода около 20.

Учитель
10 июл 2019 в 07:43

Опять в городе будет много женщин без трусов. Нужно воспользоваться моментом.

10 июл 2019 в 07:54

Люди умоляю. Принимайте душ перед выходом в люди. Ну и одежду стирать не мешало бы