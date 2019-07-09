"Женщина попала под машину возле поликлиники на Широкой и сама дошла до врачей".

Днем 9 июля в Ленинском районе Новосибирска машина сбила пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу у поликлиники. Врачи поликлиники оказали женщине первую помощь и на скорой отправили ее в больницу.

Информацию о ДТП в редакцию НГС сообщила читательница Валентина. По ее словам, авария случилась у поликлиники № 18 на улице Широкой.

«На данный момент экипаж ГИБДД занимается этим ДТП. Женщина сейчас находится на обследовании. Она сама дошла до поликлиники. Травмы уточняются. На месте работает экипаж, оформляем ДТП. По предварительным данным, автомобиль Datsun», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.