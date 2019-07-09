"Женщина попала под машину возле поликлиники на Широкой и сама дошла до врачей".

Первую помощь женщине оказали работники поликлиники
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Днем 9 июля в Ленинском районе Новосибирска машина сбила пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу у поликлиники. Врачи поликлиники оказали женщине первую помощь и на скорой отправили ее в больницу.
Информацию о ДТП в редакцию НГС сообщила читательница Валентина. По ее словам, авария случилась у поликлиники
«На данный момент экипаж ГИБДД занимается этим ДТП. Женщина сейчас находится на обследовании. Она сама дошла до поликлиники. Травмы уточняются. На месте работает экипаж, оформляем ДТП. По предварительным данным, автомобиль Datsun», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По его словам, водитель с места аварии не скрывался. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят медицинское освидетельствование.
В июне возле Новосибирской ГЭС машина сбила 12-летнего школьника, который вместе с другом переходил дорогу. После ДТП водитель уехал, а ребёнка увезла скорая помощь.