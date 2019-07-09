9 июля вторник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 63.87
eur 71.71
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 63.87
eur 71.71

Все новости

Все новости
Культура

Четыре новосибирца выковали меч тамплиеров из дамасской стали (но воевать с ним не получится)

Один такой меч стоит тысячи долларов — его ковали 5 месяцев

Поделиться

1 372
10 Обсудить

Над мечом тамплиеров работали четыре мастера, один из них — Демьян Громов

Фото: vk.com/northerngate

Команда новосибирских мастеров выковала копию меча тамплиеров из дамасской стали по индивидуальному заказу.

«Этот меч изготовлен в единственном числе, повторов один в один никогда у него не будет, и на него дальше будет оформляться собственником сертификат о том, что он имеет художественную ценность на территории Российской Федерации», — рассказал корреспонденту НГС кузнец Демьян Громов.

Меч создан из дамасской стали. Для создания меча листы стали разных сортов складываются в стопку кузнечным способом и сваривают в единое целое, а затем его вытягивают в брусок, а затем брусок расковывают в прутки (на меч ушло 5 штук).

«Это изделие — я не знаю, можно ли его назвать исторической реконструкцией, оно сделано в технологиях примерно 12–13-го века. Это эпоха крестовых походов, это меч тамплиеров. Какого-то непосредственного источника, с которого мы его копировали, нет. Здесь какая-то наша фантазия на тему. Поэтому я предпочитаю слово стилизация в таких случаях», — пояснил Громов.

При этом мастер отмечает, что этот меч — сувенир, интерьерный предмет, а не холодное оружие. «В нашей стране оружием является то, что колет или рубит и дробит», — объяснил мастер.

У этого изделия нет острия заточенного, у него толстые кромки режущие — он не сведён до травмирующих толщин

кузнец Демьян Громов

Кроме того, клинок не смонтирован надёжно в рукояти — им нельзя нанести удар. Рукоятка меча собрана на сургуч. Иногда мастера не прикрепляют клинок, а только вставляют его.

«Наши изделия никакие не являются холодным оружием, у меня очень такая радикальная позиция по этому поводу: мы не делаем "холодняк" (холодное оружие. — Прим.ред.)», — отмечает Демьян.

Таким мечом в средние века мог владеть маршал, который бы входил в орден тамплиеров

Таким мечом в средние века мог владеть маршал, который бы входил в орден тамплиеров

Над проектом работали четыре мастера, они занимались мечом с марта.

«Это, наверное, 15-й наш удачный меч, было много таких, о которых и говорить просто не стоит. Они делались для набивки руки — чаще всего они уходили в качестве реквизита в театры, в кино», — рассказывает Демьян.

Узор на клинке является результатом смешивания, перекручивания, деформации слоёв стали разных сортов

Узор на клинке является результатом смешивания, перекручивания, деформации слоёв стали разных сортов

Средний пруток меча тамплиеров закручен по часовой стрелке, а боковые — против часовой. По краям использовались прутки прямослойного дамаска.

Узор проявляется после того, как изделие помещают в кислоту.

«Он сделан по аутентичным технологиям для той эпохи. Единственное, я полагаю, у коллег не было пневматического молота и сверлильного станка, болгарок, дисковых пил тоже», — шутит Демьян 

На крестовине меча написан латинский слоган — «С&nbsp;ним победишь»

На крестовине меча написан латинский слоган — «С ним победишь»

Крест на рукоятке выбит вручную, а надпись — с помощью метода травления (химическим способом).

Все изделия Демьян вместе со своими мастерами делает по индивидуальным заказам

Все изделия Демьян вместе со своими мастерами делает по индивидуальным заказам

«Цены на изделия эксклюзивного плана — мечи, они исчисляются многими тысячами долларов, иногда десятками. Я не могу сказать, что есть какой-то прайс. Мы эти вещи делаем сугубо под заказчика, то, что нужно ему. И цена в первую очередь складывается из трудочасов, конечно», — рассказал кузнец. Точную стоимость меча мастер назвать отказался — так же, как и назвать имя заказчика.

В начале 2019 года НГС рассказывал о другом новосибирском кузнеце — Денисе Кузнецове, который делает огромные охотничьи ножи.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

кузнецмеч

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (10)

Фото пользователя
9 июл 2019 в 17:41

Скажу прямо, как есть.
Он даже художественной ценности не представляет, ибо не боевой.
А реклама, да, ну вы поняли, хорошая)))

с богаткова
9 июл 2019 в 17:34

Для своих подчиненных чопа закажу что нибудь эдакое.

Фото пользователя
9 июл 2019 в 17:34

У меня целая коллекция подлинных самурайских мечей