Четыре новосибирца выковали меч тамплиеров из дамасской стали (но воевать с ним не получится)

Над мечом тамплиеров работали четыре мастера, один из них — Демьян Громов

Команда новосибирских мастеров выковала копию меча тамплиеров из дамасской стали по индивидуальному заказу. «Этот меч изготовлен в единственном числе, повторов один в один никогда у него не будет, и на него дальше будет оформляться собственником сертификат о том, что он имеет художественную ценность на территории Российской Федерации», — рассказал корреспонденту НГС кузнец Демьян Громов. Меч создан из дамасской стали. Для создания меча листы стали разных сортов складываются в стопку кузнечным способом и сваривают в единое целое, а затем его вытягивают в брусок, а затем брусок расковывают в прутки (на меч ушло 5 штук).

«Это изделие — я не знаю, можно ли его назвать исторической реконструкцией, оно сделано в технологиях примерно 12–13-го века. Это эпоха крестовых походов, это меч тамплиеров. Какого-то непосредственного источника, с которого мы его копировали, нет. Здесь какая-то наша фантазия на тему. Поэтому я предпочитаю слово стилизация в таких случаях», — пояснил Громов. При этом мастер отмечает, что этот меч — сувенир, интерьерный предмет, а не холодное оружие. «В нашей стране оружием является то, что колет или рубит и дробит», — объяснил мастер.

У этого изделия нет острия заточенного, у него толстые кромки режущие — он не сведён до травмирующих толщин кузнец Демьян Громов

Кроме того, клинок не смонтирован надёжно в рукояти — им нельзя нанести удар. Рукоятка меча собрана на сургуч. Иногда мастера не прикрепляют клинок, а только вставляют его. «Наши изделия никакие не являются холодным оружием, у меня очень такая радикальная позиция по этому поводу: мы не делаем "холодняк" (холодное оружие. — Прим.ред.)», — отмечает Демьян.

Таким мечом в средние века мог владеть маршал, который бы входил в орден тамплиеров Фото: Демьян Громов

Над проектом работали четыре мастера, они занимались мечом с марта. «Это, наверное, 15-й наш удачный меч, было много таких, о которых и говорить просто не стоит. Они делались для набивки руки — чаще всего они уходили в качестве реквизита в театры, в кино», — рассказывает Демьян.

Узор на клинке является результатом смешивания, перекручивания, деформации слоёв стали разных сортов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Средний пруток меча тамплиеров закручен по часовой стрелке, а боковые — против часовой. По краям использовались прутки прямослойного дамаска. Узор проявляется после того, как изделие помещают в кислоту. «Он сделан по аутентичным технологиям для той эпохи. Единственное, я полагаю, у коллег не было пневматического молота и сверлильного станка, болгарок, дисковых пил тоже», — шутит Демьян

На крестовине меча написан латинский слоган — «С ним победишь» Фото: Демьян Громов

Крест на рукоятке выбит вручную, а надпись — с помощью метода травления (химическим способом).

Все изделия Демьян вместе со своими мастерами делает по индивидуальным заказам Фото: Демьян Громов