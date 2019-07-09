В обнимку с пилоном и на спортивном авто: новосибирцы подхватили необычный флешмоб

Новосибирцы продолжают соревноваться в умении открывать бутылки необычными способами: развернувшийся в соцсетях флешмоб #BottleCapChallenge подхватили автогонщик и танцовщица на пилоне. Поучаствовать в популярном челлендже решил владелец новосибирской СТО «Иланка-моторс» — мастер спорта и обладатель Кубка России 2018 года по автокроссу Роман Данченко. Чтобы открутить крышку, он решил использовать спортивную машину, в отличие от большинства участников #BottleCapChallenge, которые открывают бутылки ударом ноги с разворота.

«Все спортсмены открывают, я тоже спортсмен, но растяжки нет — извините, а очень хотелось попасть в компанию к Волочковой и Стэтхэму. <…> Автомобиль кроссовый, сделан из ВАЗ-2108, подготовка по дивизиону "Супер1600", в районе 150 лошадиных сил. <…> Физика, конечно, против нас работает, потому что <…> нижняя часть ведущего колеса идёт в обратном направлении, <…> переднее колесо попадает правильно на крышку, но оно её подгинает, а только заднее колесо — оно свободно довольно, чуть-чуть ещё там с подскоком, да, но уже крышку откручивает», — рассказал корреспонденту НГС Роман Данченко.

Видео предоставлено Романом Данченко

А в Instagram-аккаунте хореографической студии Moon House появилось видео, на котором девушка открывает бутылку ударом ноги, облокотившись на пилон. Выглядит очень эффектно.



«На это меня сподвигла хозяйка студии Moon House. Решили записать всё это. Не знаю, сколько было попыток. Я пробовала разные движения. Больше попыток ушло на то, чтобы снять видео. Пока догадались, что надо встать повыше, чтобы не было видно человека, который держит бутылку. Никаких сложностей, несмотря на каблуки, у меня не было, мы привыкшие. Я же там держусь [за пилон]», — сообщила исполнительница трюка Анастасия Кужелева.