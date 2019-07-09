Передумали: на Балтийской начали ремонтировать провалы на дороге — их собирались чинить к 2021 году

До этого власти обещали, что дорогу починят, но лишь к 2021 году
Фото: Денис Шиховцев
Дорожники начали ремонт глубокой колеи на улице Балтийской в Советском районе Новосибирска после обращения жителей района к мэру — до этого власти обещали, что дорогу починят, но лишь к 2021 году.
Информация об этом появилась в группе «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении, к ремонтным работам приступили только сегодня. В группе появилось и видео процесса.
Жительница Новосибирска сняла, как ремонтируют колею на Балтийской. Видео Натальи Постниковой
Колею на дороге обнаружили общественники 3 июля. Они сообщили, что замеры проводились в 4:30 утра, чтобы не мешать движению автомобилей. На отдельных участках колея в асфальте достигала 80 мм, хотя по нормативам максимальное её значение не должно превышать 50 мм.
По окончании замера его участники записали и отправили в мэрию видеообращение с просьбой провести ремонт дороги.
В ответ на вопрос корреспондента НГС, когда власти намерены исправить появившуюся колейность, мэрия сообщила, что работы на этом участке запланированы лишь на 2021 год, и вместо срочного ремонта дорожники установят на этом отрезке знаки «Неровная дорога».
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой уточнить, действительно ли дорожники приступили к ремонту раньше срока и как скоро планируется закончить ремонтные работы на улице Балтийской.