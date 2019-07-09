9 июля вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.87
eur 71.71
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.87
eur 71.71

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Передумали: на Балтийской начали ремонтировать провалы на дороге — их собирались чинить к 2021 году

Ремонт начался после жалоб общественников, которые вручную измерили колею на асфальте

Поделиться

1 404
12 Обсудить

До этого власти обещали, что дорогу починят, но лишь к 2021 году

Фото: Денис Шиховцев

Дорожники начали ремонт глубокой колеи на улице Балтийской в Советском районе Новосибирска после обращения жителей района к мэру — до этого власти обещали, что дорогу починят, но лишь к 2021 году.

Информация об этом появилась в группе «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении, к ремонтным работам приступили только сегодня. В группе появилось и видео процесса.

Жительница Новосибирска сняла, как ремонтируют колею на Балтийской. Видео Натальи Постниковой

Колею на дороге обнаружили общественники 3 июля. Они сообщили, что замеры проводились в 4:30 утра, чтобы не мешать движению автомобилей. На отдельных участках колея в асфальте достигала 80 мм, хотя по нормативам максимальное её значение не должно превышать 50 мм. 

По окончании замера его участники записали и отправили в мэрию видеообращение с просьбой провести ремонт дороги. 

В ответ на вопрос корреспондента НГС, когда власти намерены исправить появившуюся колейность, мэрия сообщила, что работы на этом участке запланированы лишь на 2021 год, и вместо срочного ремонта дорожники установят на этом отрезке знаки «Неровная дорога».

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой уточнить, действительно ли дорожники приступили к ремонту раньше срока и как скоро планируется закончить ремонтные работы на улице Балтийской.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

автодорогаремонтопасность

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (12)

Фортуна
9 июл 2019 в 13:51

Ну что нытики, кто говорил что не поможет? Без пинка мэрия не работает.

9 июл 2019 в 14:03

Зачем выберать мэра....? Зачем вообще нужны все эти мэры вместе с депутатами?
Редакция НГС приносит в 100 раз больше пользы городу, и делает это бесплатно.

Воротников
9 июл 2019 в 13:54

В очерной убеждаюсь, что только огласка заставляет работать чинуш городских.