Передумали: на Балтийской начали ремонтировать провалы на дороге — их собирались чинить к 2021 году

Дорожники начали ремонт глубокой колеи на улице Балтийской в Советском районе Новосибирска после обращения жителей района к мэру — до этого власти обещали, что дорогу починят, но лишь к 2021 году.

Информация об этом появилась в группе «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточняется в сообщении, к ремонтным работам приступили только сегодня. В группе появилось и видео процесса.