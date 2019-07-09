«На похоронах плакали даже мужчины»: в Новосибирске начинается суд по делу об убийстве младенца

В Новосибирске отдали под суд 32-летнего жителя Северного района, которого обвиняют в убийстве плачущего ребёнка подруги. «Мальчик, может быть, есть хотел или, может, спать хотел, мешал ему, и он его задолбил. <...> Конечно, мы переживали тут всем селом, <...> у нас и мужчины даже плакали, приходили ребёнка когда хоронили. Это, конечно, очень большая трагедия для нашего поселения», — рассказали корреспонденту НГС в Гражданцевском сельсовете Северного района. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, происшествие случилось в апреле 2019 года в деревне Ударник.

«По версии следователя, <...> обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения <...> нанёс не менее 8 ударов руками и ногами по телу и голове 11-месячному ребёнку своей сожительницы», — описали убийство в прокуратуре.

По её данным, мужчину вывели из себя крики ребенка: малыш проснулся в своей кроватке и начал плакать, пока его мать выпивала в гостях у соседей. Как пояснили в Гражданцевском сельсовете, семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной. Соцслужбы не могли повлиять на пьющую мать. Даже дом, который она купила под материнский капитал, из-за её образа жизни быстро пришёл к негодность. Двух старших детей у нее на тот момент уже забрали, лишив родительских прав. «У неё первых детей забрали за то, что она первую девочку чуть не утопила там, тоже пьяная была. И потом она вышла замуж, спокойно родила ещё троих детей, ей дали материнский капитал — и снова ничего хорошего. Хотя она сама тоже из детского дома, мать её когда-то также была лишена родительских прав», — передали в сельсовете.