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«На похоронах плакали даже мужчины»: в Новосибирске начинается суд по делу об убийстве младенца

Отчим забил 11-месячного ребёнка за то, что он расплакался

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В уголовном деле об убийстве 11-месячного ребёнка будет разбираться Новосибирский областной суд

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске отдали под суд 32-летнего жителя Северного района, которого обвиняют в убийстве плачущего ребёнка подруги.

«Мальчик, может быть, есть хотел или, может, спать хотел, мешал ему, и он его задолбил. <...> Конечно, мы переживали тут всем селом, <...> у нас и мужчины даже плакали, приходили ребёнка когда хоронили. Это, конечно, очень большая трагедия для нашего поселения», — рассказали корреспонденту НГС в Гражданцевском сельсовете Северного района.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, происшествие случилось в апреле 2019 года в деревне Ударник.

«По версии следователя, <...> обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения <...> нанёс не менее 8 ударов руками и ногами по телу и голове 11-месячному ребёнку своей сожительницы», — описали убийство в прокуратуре.

По её данным, мужчину вывели из себя крики ребенка: малыш проснулся в своей кроватке и начал плакать, пока его мать выпивала в гостях у соседей.

Как пояснили в Гражданцевском сельсовете, семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной. Соцслужбы не могли повлиять на пьющую мать. Даже дом, который она купила под материнский капитал, из-за её образа жизни быстро пришёл к негодность. Двух старших детей у нее на тот момент уже забрали, лишив родительских прав.

«У неё первых детей забрали за то, что она первую девочку чуть не утопила там, тоже пьяная была. И потом она вышла замуж, спокойно родила ещё троих детей, ей дали материнский капитал — и снова ничего хорошего. Хотя она сама тоже из детского дома, мать её когда-то также была лишена родительских прав», — передали в сельсовете.

В сельсовете добавили, что ещё одного, шестого, ребёнка женщина родила в 2018 году уже в отсутствие мужа, которого посадили в тюрьму. 

«В очередной гулянке <...> он пырнул соседа ножом», — уточнили в Гражданцевском сельсовете.

Теперь на скамье подсудимых окажется и новый друг многодетной матери — 32-летнего мужчину обвиняют в «убийстве малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Санкции статьи обвинения предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд, сообщили в региональной прокуратуре. 

Сейчас обвиняемый остаётся в СИЗО, уточнили в сельсовете. А органы опеки и попечительства забрали у матери трёх остальных детей. Но суда о лишении родительских прав пока не было.

Ещё одна трагедия с маленьким ребёнком произошла в начале этого года в Бердске: мёртвого 8-месячного мальчика нашли в ванной. Источник в правоохранительных органах тогда сообщал, что мать ребёнка вышла из ванной на несколько секунд, а когда вернулась, то обнаружила ребёнка захлебнувшимся. 

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КОММЕНТАРИИ (52)

Наледра
9 июл 2019 в 13:34

Мать несчастного малыша должна рядом сидеть. Это уже не люди.

Галя
9 июл 2019 в 13:32

Всегда удивляюсь, почему бог дает детей и в таком количестве таким родителям? А есть нормальные пары, которые их не могут иметь:(

С той стороны
9 июл 2019 в 13:36

Вот это тот случай когда можно выступить ЗА аборты и принудительную стерилизацию.