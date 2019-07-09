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Сибирячка на коляске не смогла попасть в мэрию. Чиновники заявили, что у них всё в порядке

Девушке в инвалидной коляске пришлось просить прохожего спустить её с лестницы

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Ольга Стволовая рассказала, что не смогла самостоятельно попасть в здание мэрии на инвалидной коляске

Фото: Оксана Мамлина / НГС

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска ответил на претензии жительницы Новосибирска Ольги Стволовой о невозможности попасть в здание мэрии на инвалидной коляске. 

Женщину пригласили посетить форум о доступной среде для инвалидов и пожилых людей, но когда она приехала к зданию мэрии — не смогла самостоятельно туда попасть. По её словам, пандус был перекрыт из-за ремонта, а присутствующие на месте волонтёры из числа пенсионеров не смогли ей помочь. 

В департаменте социальной политики мэрии НГС заявили, что Ольгу Стволову проводили до нужного входа и оказали ей всю необходимую помощь.

«Поскольку центральный вход со стороны Красного проспекта из-за ремонта фасада временно не доступен для маломобильных граждан, на входе волонтер-мужчина и сотрудник мэрии, имеющий опыт <...> и прошедший соответствующий инструктаж сопровождения людей, передвигающихся на инвалидных колясках, помогли Стволовой пройти в здание мэрии через внутренний двор — вход со стороны улицы Депутатской», — сообщается в ответе.

При этом, уточняют в мэрии, этот вход оборудован пандусом, а контролёры с поста охраны своевременно открывают двери для входа в здание.

«Стволова пришла на мероприятие вовремя, без опоздания в 14:46 (начало мероприятия в 15:00) она уже находилась в большом зале мэрии города Новосибирска, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. По окончании рабочей встречи волонтеры помогли Стволовой покинуть здание мэрии», — заверили в департаменте.

Сама Ольга Стволова рассказывала корреспонденту НГС, что покидать здание ей пришлось самой и она долгое время ждала прохожего, который помог бы ей спуститься со ступенек мэрии. 

Сибирячка заметила, что мэрии следовало бы на время ремонта повесить информирующие таблички с указанием, где находится вход, доступный инвалидам. Корреспондент НГС адресовал пожелание Стволовой в департамент по социальной политике, однако не получил ответа на вопрос, рассмотрят ли власти идею Ольги Стволовой.

«Здание мэрии Новосибирска полностью оборудовано доступной средой. <...> Сотрудниками мэрии при необходимости всегда оказывается ситуативная помощь для всех категорий маломобильных граждан, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья», — считают в мэрии.

Ольга Стволова регулярно отмечает в социальных сетях неудобство городской среды и несправедливость по отношению к инвалидам. Так, например, в конце января Ольга Стволова сообщила, что таксист назвал её коляску «телегой» и заставил дополнительно оплатить её перевоз в салоне из-за того, что она не влезла в багажник.

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КОММЕНТАРИИ (57)

Фывап
9 июл 2019 в 13:27

Короче, это профессиональная правокачательница. И даже подружку специально взяла чтобы сфотаться. Наезды на таксиста, который почему-то должен предоставить два места по цене одного вообще удивляют.

Фото пользователя
9 июл 2019 в 13:35

1. Дама была не в курсе того, что существует вход в мэрию со стороны Щетинкина, оборудованный пандусом?
2. Если она попала в здание через чёрный ход, зачем обратно опять поехала через парадный, где пандус перекрыт?

Ингред
9 июл 2019 в 13:29

Серьёзно? Мэрия не в состояние признать свои ошибки, и сказать извините, изменимся? Просто стыдно за такую Мэрию.