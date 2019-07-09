Сибирячка на коляске не смогла попасть в мэрию. Чиновники заявили, что у них всё в порядке

Ольга Стволовая рассказала, что не смогла самостоятельно попасть в здание мэрии на инвалидной коляске
Фото: Оксана Мамлина / НГС
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска ответил на претензии жительницы Новосибирска Ольги Стволовой о невозможности попасть в здание мэрии на инвалидной коляске.
Женщину пригласили посетить форум о доступной среде для инвалидов и пожилых людей, но когда она приехала к зданию мэрии — не смогла самостоятельно туда попасть. По её словам, пандус был перекрыт из-за ремонта, а присутствующие на месте волонтёры из числа пенсионеров не смогли ей помочь.
В департаменте социальной политики мэрии НГС заявили, что Ольгу Стволову проводили до нужного входа и оказали ей всю необходимую помощь.
«Поскольку центральный вход со стороны Красного проспекта из-за ремонта фасада временно не доступен для маломобильных граждан, на входе волонтер-мужчина и сотрудник мэрии, имеющий опыт <...> и прошедший соответствующий инструктаж сопровождения людей, передвигающихся на инвалидных колясках, помогли Стволовой пройти в здание мэрии через внутренний двор — вход со стороны улицы Депутатской», — сообщается в ответе.
При этом, уточняют в мэрии, этот вход оборудован пандусом, а контролёры с поста охраны своевременно открывают двери для входа в здание.
«Стволова пришла на мероприятие вовремя, без опоздания в 14:46 (начало мероприятия в 15:00) она уже находилась в большом зале мэрии города Новосибирска, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. По окончании рабочей встречи волонтеры помогли Стволовой покинуть здание мэрии», — заверили в департаменте.
Сама Ольга Стволова рассказывала корреспонденту НГС, что покидать здание ей пришлось самой и она долгое время ждала прохожего, который помог бы ей спуститься со ступенек мэрии.
Сибирячка заметила, что мэрии следовало бы на время ремонта повесить информирующие таблички с указанием, где находится вход, доступный инвалидам. Корреспондент НГС адресовал пожелание Стволовой в департамент по социальной политике, однако не получил ответа на вопрос, рассмотрят ли власти идею Ольги Стволовой.
«Здание мэрии Новосибирска полностью оборудовано доступной средой. <...> Сотрудниками мэрии при необходимости всегда оказывается ситуативная помощь для всех категорий маломобильных граждан, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья», — считают в мэрии.
Ольга Стволова регулярно отмечает в социальных сетях неудобство городской среды и несправедливость по отношению к инвалидам. Так, например, в конце января Ольга Стволова сообщила, что таксист назвал её коляску «телегой» и заставил дополнительно оплатить её перевоз в салоне из-за того, что она не влезла в багажник.