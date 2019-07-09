Сибирячка на коляске не смогла попасть в мэрию. Чиновники заявили, что у них всё в порядке

Ольга Стволовая рассказала, что не смогла самостоятельно попасть в здание мэрии на инвалидной коляске

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска ответил на претензии жительницы Новосибирска Ольги Стволовой о невозможности попасть в здание мэрии на инвалидной коляске. Женщину пригласили посетить форум о доступной среде для инвалидов и пожилых людей, но когда она приехала к зданию мэрии — не смогла самостоятельно туда попасть. По её словам, пандус был перекрыт из-за ремонта, а присутствующие на месте волонтёры из числа пенсионеров не смогли ей помочь. В департаменте социальной политики мэрии НГС заявили, что Ольгу Стволову проводили до нужного входа и оказали ей всю необходимую помощь.

«Поскольку центральный вход со стороны Красного проспекта из-за ремонта фасада временно не доступен для маломобильных граждан, на входе волонтер-мужчина и сотрудник мэрии, имеющий опыт <...> и прошедший соответствующий инструктаж сопровождения людей, передвигающихся на инвалидных колясках, помогли Стволовой пройти в здание мэрии через внутренний двор — вход со стороны улицы Депутатской», — сообщается в ответе. При этом, уточняют в мэрии, этот вход оборудован пандусом, а контролёры с поста охраны своевременно открывают двери для входа в здание. «Стволова пришла на мероприятие вовремя, без опоздания в 14:46 (начало мероприятия в 15:00) она уже находилась в большом зале мэрии города Новосибирска, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. По окончании рабочей встречи волонтеры помогли Стволовой покинуть здание мэрии», — заверили в департаменте. Сама Ольга Стволова рассказывала корреспонденту НГС, что покидать здание ей пришлось самой и она долгое время ждала прохожего, который помог бы ей спуститься со ступенек мэрии.