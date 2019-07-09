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Новосибирец стал серебряным призёром универсиады в Италии

Сборная России уступила в финале команде из Южной Кореи

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Артём Целышев (второй слева) сейчас находится на 10-м месте в рейтинге российских шпажистов

Фото: rusfencing.ru

Новосибирский шпажист Артём Целышев стал серебряным призёром универсиады в Неаполе — в командном зачёте сибиряк вместе с Дмитрием Гусевым, Аланом Фардзиновым и Дмитрием Швелидзе стали вторыми на Студенческих играх 2019 года. 

В полуфинале россияне одержали победу над командой Польши со счётом 45:37, но в решающих боях уступили сборной Южной Кореи.

«В первом бою финала, где нашей команде противостояли корейцы, Швелидзе обыграл Чжан Хьёмина — 5:3. Но следующие четыре боя завершились в пользу соперников, после чего счет стал 25:13. Свое преимущество сборная Южной Кореи не упустила и, победив – 45:31, завоевала золотые медали, оставив россиянам серебро», — сообщает Федерация фехтования России.

30-я летняя универсиада проходит в Неаполе с 3 по 14 июля. На прошлой неделе олимпийский призёр из Новосибирска Иван Стретович также стал бронзовым призёром в командном зачёте, а после взял серебро в индивидуальном многоборье.

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