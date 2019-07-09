Новосибирец стал серебряным призёром универсиады в Италии

Новосибирский шпажист Артём Целышев стал серебряным призёром универсиады в Неаполе — в командном зачёте сибиряк вместе с Дмитрием Гусевым, Аланом Фардзиновым и Дмитрием Швелидзе стали вторыми на Студенческих играх 2019 года.

В полуфинале россияне одержали победу над командой Польши со счётом 45:37, но в решающих боях уступили сборной Южной Кореи.

«В первом бою финала, где нашей команде противостояли корейцы, Швелидзе обыграл Чжан Хьёмина — 5:3. Но следующие четыре боя завершились в пользу соперников, после чего счет стал 25:13. Свое преимущество сборная Южной Кореи не упустила и, победив – 45:31, завоевала золотые медали, оставив россиянам серебро», — сообщает Федерация фехтования России.