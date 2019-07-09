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Здоровье

Тревожный рейтинг: врачи составили список болезней, которые чаще всего находят у новосибирцев

За полгода почти 200 тысяч новосибирцев решились узнать, чем болеют

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В этом году почти 200 тысяч новосибирцев решились узнать, какими заболеваниями они страдают. На первом месте оказались болезни эндокринной системы

Фото: Антон Уницын

Минздрав Новосибирской области назвал топ-4 групп заболеваний, от которых страдают жители региона, — на первом месте оказались не сердечные проблемы.

Министерство здравоохранения Новосибирской области подвело промежуточные итоги диспансеризации жителей. По данным ведомства, за первые 5 месяцев 2019 года прошли первый этап программы 175 тысяч человек, врачи решили отправить на дообследования 37 тысяч пациентов.

«Лидирующие позиции по региону занимают болезни эндокринной системы (42,7%), болезни системы кровообращения (25,6%), болезни мочеполовой системы (8,8%), болезни органов пищеварения (4,6%)», — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве.

Кроме того, врачи зарегистрировали более 5 тысяч случаев впервые выявленных заболеваний у тех, кто прошёл диспансеризацию.

В минздраве уточнили, что статистика по выявляемости онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний ещё обрабатывается.

В этом году аналитики назвали самые распространённые причины смерти новосибирцев. По информации Новосибирскстата, жители региона стали чаще умирать от рака и реже — от сердечно-сосудистых заболеваний.

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диспансеризацияболезни новосибирцевранняя диагностика

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КОММЕНТАРИИ (23)

Опра
9 июл 2019 в 11:43

А где депрессия? При виде нашего убого и неухоженного города, она каждый день преследует.

Дижон
9 июл 2019 в 11:41

Курите, пейте, не ешьте жирное. И будете в половину здоровее

Егерь
9 июл 2019 в 11:41

А есть статистика сколько людей игнорирует врачей, и проходят только тогда, когда уже поздно?