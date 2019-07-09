Тревожный рейтинг: врачи составили список болезней, которые чаще всего находят у новосибирцев

В этом году почти 200 тысяч новосибирцев решились узнать, какими заболеваниями они страдают. На первом месте оказались болезни эндокринной системы
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Минздрав Новосибирской области назвал топ-4 групп заболеваний, от которых страдают жители региона, — на первом месте оказались не сердечные проблемы.
Министерство здравоохранения Новосибирской области подвело промежуточные итоги диспансеризации жителей. По данным ведомства, за первые 5 месяцев 2019 года прошли первый этап программы 175 тысяч человек, врачи решили отправить на дообследования 37 тысяч пациентов.
«Лидирующие позиции по региону занимают болезни эндокринной системы (42,7%), болезни системы кровообращения (25,6%), болезни мочеполовой системы (8,8%), болезни органов пищеварения (4,6%)», — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве.
Кроме того, врачи зарегистрировали более 5 тысяч случаев впервые выявленных заболеваний у тех, кто прошёл диспансеризацию.
В минздраве уточнили, что статистика по выявляемости онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний ещё обрабатывается.
В этом году аналитики назвали самые распространённые причины смерти новосибирцев. По информации Новосибирскстата, жители региона стали чаще умирать от рака и реже — от сердечно-сосудистых заболеваний.