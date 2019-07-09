Тревожный рейтинг: врачи составили список болезней, которые чаще всего находят у новосибирцев

Министерство здравоохранения Новосибирской области подвело промежуточные итоги диспансеризации жителей. По данным ведомства, за первые 5 месяцев 2019 года прошли первый этап программы 175 тысяч человек, врачи решили отправить на дообследования 37 тысяч пациентов.

Минздрав Новосибирской области назвал топ-4 групп заболеваний, от которых страдают жители региона, — на первом месте оказались не сердечные проблемы.

Кроме того, врачи зарегистрировали более 5 тысяч случаев впервые выявленных заболеваний у тех, кто прошёл диспансеризацию.



В минздраве уточнили, что статистика по выявляемости онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний ещё обрабатывается.



В этом году аналитики назвали самые распространённые причины смерти новосибирцев. По информации Новосибирскстата, жители региона стали чаще умирать от рака и реже — от сердечно-сосудистых заболеваний.

