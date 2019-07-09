Портрет модели из Новосибирска попал на обложку любовного романа в Бразилии

«Образ здесь определял наряд — английское платье 1790 года. Это вторая половина галантного века, конец которому положила французская революция. Издатель купил это фото для обложки с британского стока, который работает с книжными издательствами по всему миру. Там же были проданы другие мои фото для обложек», — рассказал фотограф Алексей Казанцев.

Портрет новосибирской модели Юлии Лялюк попал на обложку романа британской писательницы Мэри Бэлоу «Безумие» — фотографию сибирячки выкупили для публикации книги в Бразилии. Автор снимка фотограф Алексей Казанцев рассказал, что съёмка была в октябре прошлого года — вместе с ним над образом работали автор исторических костюмов Александра Мозолевская и стилист Анна Макушина.

На счету Алексея Казанцева уже 7 обложек для книг — их также покупали зарубежные издательства.

«Я специализируюсь в основном на съемке женского портрета и обучении фотографии, а продажа фото — это приятный бонус к моему любимому делу. Тот случай, когда творчество покупают именно как результат деятельности, а не как услугу. Хоть я и сравнительно недавно стал выставлять свои снимки на продажу, это уже 7-я работа, попавшая на обложку книги. До этого мои портреты покупали для французского, английского и голландского издательств», — добавил Алексей Казанцев.



В последнее время работы новосибирских фотографов регулярно стали появляться в глянцевых изданиях. В июне на сайте итальянского Vogue опубликовали фотографии, которые сделала актриса новосибирского театра «Красный факел» Линда Ахметзянова — европейские редакторы оценили кадр с молодой матерью и дочкой.

Прошлой осенью фотография с шестью татуированными новосибирцами попала на обложку журнала 7Hues Magazine, который выходит в Нью-Йорке. Съёмки для американского журнала проходили на сеновале в Бердске.