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В Новосибирске открылся фитнес-клуб с инструкциями на тренажерах для новичков

Годовой абонемент стоит от 40 до 60 тысяч рублей

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Возле бассейна находится коллагенарий с шезлонгами. Клуб работает с 6 утра и до часу ночи

Фото: Мария Тищенко / НГС

Сегодня, 9 июля, в Новосибирске открылся фитнес-клуб в здании бизнес-центра «Парк Резиденс». Площадь «Фитнес парка» — 1200 квадратных метров, он занимает два этажа.

В клубе есть залы фитнеса с кардио, силовыми и танцевальными направлениями, пилатес, йога и аквазона с бассейном, хаммамом и зоной отдыха с шезлонгами и коллагенарием. 

На тренажёрах есть инструкции, показывающие, как заниматься самостоятельно

На тренажёрах есть инструкции, показывающие, как заниматься самостоятельно

«У нас средний уровень цен для клуба бизнес-формата. Действует клубная система годового членства, диапазон цен — от 40 тысяч рублей до 60», — рассказал коммерческий директор клуба Андрей Горбунов. 

Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 317 фитнес-клубов, 25 из них — с бассейном, в 82 есть сауна. Максимальная цена абонемента в месяц, указанная в 2ГИС, — 7200 рублей; годового абонемента — 86 тысяч. Минимальная цена месячного абонемента — 300 рублей.

А совсем недавно, в мае, аналитики выяснили, что Новосибирск оказался лидером по концентрации спортзалов.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Вовчик1955
9 июл 2019 в 15:13

Мы, новосибирцы, не любим ходить в спорт зал. Лучше пивасик с рыбкой и на диване пузо чесать

789456
9 июл 2019 в 15:20

Нормальные мужики нефть качают, а не вот енто вот!

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9 июл 2019 в 15:12

Ох.. Сколько же статей про тренажеры, про накачку тела. Не надоело, мне интересно? Такие чудесные праздники были - Иоанна Предтечи, народный Ивана Купалы, вчера - День Семьи, Любви и верности, нет, все одно - "качай попу, качай попу"