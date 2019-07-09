В Новосибирске открылся фитнес-клуб с инструкциями на тренажерах для новичков

В клубе есть залы фитнеса с кардио, силовыми и танцевальными направлениями, пилатес, йога и аквазона с бассейном, хаммамом и зоной отдыха с шезлонгами и коллагенарием.

Сегодня, 9 июля, в Новосибирске открылся фитнес-клуб в здании бизнес-центра «Парк Резиденс». Площадь «Фитнес парка» — 1200 квадратных метров, он занимает два этажа.

На тренажёрах есть инструкции, показывающие, как заниматься самостоятельно

«У нас средний уровень цен для клуба бизнес-формата. Действует клубная система годового членства, диапазон цен — от 40 тысяч рублей до 60», — рассказал коммерческий директор клуба Андрей Горбунов.

Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 317 фитнес-клубов, 25 из них — с бассейном, в 82 есть сауна. Максимальная цена абонемента в месяц, указанная в 2ГИС, — 7200 рублей; годового абонемента — 86 тысяч. Минимальная цена месячного абонемента — 300 рублей.



А совсем недавно, в мае, аналитики выяснили, что Новосибирск оказался лидером по концентрации спортзалов.