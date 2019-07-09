В Новосибирске открылся фитнес-клуб с инструкциями на тренажерах для новичков

Возле бассейна находится коллагенарий с шезлонгами. Клуб работает с 6 утра и до часу ночи
Фото: Мария Тищенко / НГС
Сегодня, 9 июля, в Новосибирске открылся фитнес-клуб в здании бизнес-центра «Парк Резиденс». Площадь «Фитнес парка» — 1200 квадратных метров, он занимает два этажа.
В клубе есть залы фитнеса с кардио, силовыми и танцевальными направлениями, пилатес, йога и аквазона с бассейном, хаммамом и зоной отдыха с шезлонгами и коллагенарием.
«У нас средний уровень цен для клуба бизнес-формата. Действует клубная система годового членства, диапазон цен — от 40 тысяч рублей до 60», — рассказал коммерческий директор клуба Андрей Горбунов.
Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 317 фитнес-клубов, 25 из них — с бассейном, в 82 есть сауна. Максимальная цена абонемента в месяц, указанная в 2ГИС, — 7200 рублей; годового абонемента — 86 тысяч. Минимальная цена месячного абонемента — 300 рублей.
А совсем недавно, в мае, аналитики выяснили, что Новосибирск оказался лидером по концентрации спортзалов.