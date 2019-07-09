Бывший начальник полиции Бердска получил условный срок за аферу с элитной землёй

В Новосибирской области завершился суд над бывшим начальником отдела полиции по Бердску Сергеем Проценко и его дочерью Екатериной Песляк, которых обвиняли в мошенничестве с элитной землёй.

Оба получили условные сроки, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

По её данным, Бердский городской суд приговорил Сергея Проценко к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Его дочь получила на полгода меньше. Также бывший полицейский должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

«В суде установлено, что бывший полицейский решил обманным путём завладеть земельным участком, расположенным в элитной зоне города Бердска — [на] улице Тимирязева, — выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований. Для осуществления задуманного мужчина привлёк свою дочь, имевшую другую фамилию, которая по его указанию намеренно предложила завышенную цену годовой арендной платы в размере более 4,5 миллиона рублей и победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка», — напомнили в прокуратуре Новосибирской области.