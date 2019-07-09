Бывший начальник полиции Бердска получил условный срок за аферу с элитной землёй

Сергей Проценко возглавил отдел МВД Бердска в сентябре 2015 года, но после задержания его уволили
Фото: Gorodberdsk.ru / youtube.ru
В Новосибирской области завершился суд над бывшим начальником отдела полиции по Бердску Сергеем Проценко и его дочерью Екатериной Песляк, которых обвиняли в мошенничестве с элитной землёй.
Оба получили условные сроки, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
По её данным, Бердский городской суд приговорил Сергея Проценко к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Его дочь получила на полгода меньше. Также бывший полицейский должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
«В суде установлено, что бывший полицейский решил обманным путём завладеть земельным участком, расположенным в элитной зоне города Бердска — [на] улице Тимирязева, — выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований. Для осуществления задуманного мужчина привлёк свою дочь, имевшую другую фамилию, которая по его указанию намеренно предложила завышенную цену годовой арендной платы в размере более 4,5 миллиона рублей и победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка», — напомнили в прокуратуре Новосибирской области.
На основании результатов аукциона администрация Бердска в мае 2017 года заключила с Екатериной Песляк договор аренды земли. При этом дочь полицейского должна была платить за аренду каждый квартал.
«Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке дом без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости — индивидуальным жилым домом. На основании этих документов на женщину было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путём обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене как собственник расположенной на нем недвижимости», — описали ситуацию в облпрокуратуре.
В итоге, по её информации, Екатерина Песляк расторгла договор аренды и подала в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка.
«В результате действий сообщников участок был продан по льготной цене — 10 497 рублей, а в августе 2017 года на него было зарегистрировано право собственности. Демонтировав домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что ущерб городскому бюджету подсудимые не возместили.
«Строительные материалы от дома конфискованы в доход государства», — передали в прокуратуре.