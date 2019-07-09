Кто на новенького: избирком зарегистрировал одиннадцатого кандидата в мэры Новосибирска

В 2004 году Евгений Лебедев открыл бизнес в сфере автоуслуг
Фото: Виктор Афанасьев
На выборы мэра Новосибирска выдвинулся еще один, одиннадцатый, претендент. Документы в избирком подал депутат Евгений Лебедев. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.
Информацию о выдвижении Лебедева корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии днем 9 июля.
Евгению Лебедеву 40 лет. В 1995 году он окончил школу и поступил в Томское высшее военное командное училище связи. В 2000 году поступил на юрфак НГИ, а уже в 2004 году начал свой бизнес в сфере автоуслуг. С декабря 2011 года занимает должность помощника депутата Госдумы федерального собрания РФ VI созыва. Член комиссий по городскому хозяйству и по бюджету и налоговой политике. Состоит в партии «ЛДПР». Женат, воспитывает дочь.
В приемной партии «ЛДПР» корреспонденту НГС подтвердили, что Евгений Лебедев подал документы в избирательную комиссию.
«Я уверен в поддержке горожан, ведь они видят, что я иду на эти выборы только по одной причине — хочу сделать наш город лучше. Готов работать с полной отдачей. Именно так я веду свою деятельность будучи депутатом, и так же будет в случае моего избрания мэром», — процитировала Евгения Лебедева пресс-служба регионального отделения «ЛДПР».
Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысяч подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз».