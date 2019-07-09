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Политика
Выборы мэра Новосибирска – 2019

Кто на новенького: избирком зарегистрировал одиннадцатого кандидата в мэры Новосибирска

Евгений Лебедев выдвинулся от регионального отделения «ЛДПР»

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В 2004 году Евгений Лебедев открыл бизнес в сфере автоуслуг

Фото: Виктор Афанасьев

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся еще один, одиннадцатый, претендент. Документы в избирком подал депутат Евгений Лебедев. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

Информацию о выдвижении Лебедева корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии днем 9 июля.

Евгению Лебедеву 40 лет. В 1995 году он окончил школу и поступил в Томское высшее военное командное училище связи. В 2000 году поступил на юрфак НГИ, а уже в 2004 году начал свой бизнес в сфере автоуслуг. С декабря 2011 года занимает должность помощника депутата Госдумы федерального собрания РФ VI созыва. Член комиссий по городскому хозяйству и по бюджету и налоговой политике. Состоит в партии «ЛДПР». Женат, воспитывает дочь.

В приемной партии «ЛДПР» корреспонденту НГС подтвердили, что Евгений Лебедев подал документы в избирательную комиссию. 

«Я уверен в поддержке горожан, ведь они видят, что я иду на эти выборы только по одной причине — хочу сделать наш город лучше. Готов работать с полной отдачей. Именно так я веду свою деятельность будучи депутатом, и так же будет в случае моего избрания мэром», — процитировала Евгения Лебедева пресс-служба регионального отделения «ЛДПР».

Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысяч подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз».

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КОММЕНТАРИИ (39)

троллоло
9 июл 2019 в 10:53

Сейчас тролы за Бойко будут агитировать, за навальновского кандидата, а ведь мало кто помнит, что в 2014 году навальный требовал повышения пенсионного возраста в России (С)
Комсомольская правда от 21.06.18

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9 июл 2019 в 10:53

голосовать нужно за Бойко, т.к. он заинтересован идейно.

у советских чинарей такого в крови нет,у них все по-старому: отсидеть на работе с 9 до 6,ну,и конечно же, обед с 1 до 2 в наистрожайшем обязательном порядке, как без него.

Василий
9 июл 2019 в 11:03

На эти выборы пойду и оставлю свой голос за Бойко! ЕДРО,ЛДПР,КПРФ и прочие фиктивные партии и их представители довели нашу страну до ручки. Дорогу молодым!