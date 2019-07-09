Кто на новенького: избирком зарегистрировал одиннадцатого кандидата в мэры Новосибирска

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся еще один, одиннадцатый, претендент. Документы в избирком подал депутат Евгений Лебедев. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

Информацию о выдвижении Лебедева корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии днем 9 июля.

Евгению Лебедеву 40 лет. В 1995 году он окончил школу и поступил в Томское высшее военное командное училище связи. В 2000 году поступил на юрфак НГИ, а уже в 2004 году начал свой бизнес в сфере автоуслуг. С декабря 2011 года занимает должность помощника депутата Госдумы федерального собрания РФ VI созыва. Член комиссий по городскому хозяйству и по бюджету и налоговой политике. Состоит в партии «ЛДПР». Женат, воспитывает дочь.