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Город

Восстал из пепла: на Красном проспекте открылся сгоревший в марте магазин «Сотый»

На его ремонт ушло 5 месяцев и около 15 миллионов рублей

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Магазин «Сотый» официально открыли после пожара сегодня утром

Фото: Дмитрий Здорников / НГС

Сегодня, 9 июля, на Красном проспекте открыли магазин «Сотый», который сгорел в марте из-за замыкания в холодильниках. До этого магазин работал лишь частично.

«Это праздник для всего города Новосибирска, потому что "Сотый" — это принадлежность города, это то, чем мы всегда гордились в городе Новосибирске. Вырос здесь, этот магазин знаю со времени детского сада, мы сюда заходили с мамой. Он решал разные задачи и ассортимент менялся, технологии менялись. Это, безусловно, так, но что было неизменным — это определённые традиции. Я искренне благодарен, что эти традиции сохраняются. Вложены сюда немалые средства», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии.

«Сотый» открыли сегодня, 9 июля, спустя 5 месяцев после пожара

«Сотый» открыли сегодня, 9 июля, спустя 5 месяцев после пожара

В магазине один общий отдел — прежде алкоголь продавали в своём отделе

В магазине один общий отдел — прежде алкоголь продавали в своём отделе

На восстановление магазина потратили около 15 миллионов — на ремонт, оборудование и реконструкцию, рассказал председатель Облпотребсоюза Станислав Липский.

Магазин после пожара работал в формате мини-лавки

Магазин после пожара работал в формате мини-лавки

Несколько месяцев в магазине шли масштабные ремонтные работы. По информации мэрии, были заменены все провода, установлено современное торговое оборудование, новые холодильники, а общая площадь магазина была увеличена.

«У нас здесь новое что: собственная продукция, у нас здесь своя столовая, которая производит всевозможные салаты, чтобы не брать нигде со стороны, мы у себя на предприятии общественного питания производим эту продукцию и поставляем сюда непосредственно в магазин», — рассказал Липский.

Площадь магазина увеличилась, а количество товаров выросло на 30%

Площадь магазина увеличилась, а количество товаров выросло на 30%

Анатолий Локоть сообщил, что помнит магазин ещё со времён, когда был ребёнком

Анатолий Локоть сообщил, что помнит магазин ещё со времён, когда был ребёнком

В магазине появилось и оборудование для выпечки. В мэрии уточняют, что магазин сможет продавать до 100 различных хлебобулочных изделий.

Кроме того, теперь в магазине один общий отдел — прежде алкоголь продавали в своём отделе.

Теперь в магазине один отдел вместо двух

Теперь в магазине один отдел вместо двух

Об открытии магазина стало известно 1 июля. После пожара, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки холодильников, магазин частично открыли лишь через месяц.

Пожар в магазине случился 11 марта

Пожар в магазине случился 11 марта

Магазин на Красном проспекте, 29 принадлежит Облпотребсоюзу и расположен в одном историческом здании с ним. После пожара руководитель пресс-службы Облпотребсоюза Юрий Юдин рассказывал НГС, что магазин планируют восстановить, чтобы он вновь начал работать в обычном режиме. 

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КОММЕНТАРИИ (30)

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9 июл 2019 в 11:25

Почему у чиновников лица, как у опереточных злодеев? Почему их труд накладывает такой отпечаток на внешний облик?

9 июл 2019 в 11:23

Смотришь на всю эту пенсию в костюмах. И думаешь что ещё хорошего можно ждать от них!((

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9 июл 2019 в 11:21

Новость дня. Очередной супермаркет открылся.