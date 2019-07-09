Восстал из пепла: на Красном проспекте открылся сгоревший в марте магазин «Сотый»

Сегодня, 9 июля, на Красном проспекте открыли магазин «Сотый», который сгорел в марте из-за замыкания в холодильниках. До этого магазин работал лишь частично. «Это праздник для всего города Новосибирска, потому что "Сотый" — это принадлежность города, это то, чем мы всегда гордились в городе Новосибирске. Вырос здесь, этот магазин знаю со времени детского сада, мы сюда заходили с мамой. Он решал разные задачи и ассортимент менялся, технологии менялись. Это, безусловно, так, но что было неизменным — это определённые традиции. Я искренне благодарен, что эти традиции сохраняются. Вложены сюда немалые средства», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии.

«Сотый» открыли сегодня, 9 июля, спустя 5 месяцев после пожара Фото: Густаво Зырянов

В магазине один общий отдел — прежде алкоголь продавали в своём отделе Фото: Густаво Зырянов

На восстановление магазина потратили около 15 миллионов — на ремонт, оборудование и реконструкцию, рассказал председатель Облпотребсоюза Станислав Липский.



Магазин после пожара работал в формате мини-лавки Фото: Дмитрий Здорников / НГС

Несколько месяцев в магазине шли масштабные ремонтные работы. По информации мэрии, были заменены все провода, установлено современное торговое оборудование, новые холодильники, а общая площадь магазина была увеличена. «У нас здесь новое что: собственная продукция, у нас здесь своя столовая, которая производит всевозможные салаты, чтобы не брать нигде со стороны, мы у себя на предприятии общественного питания производим эту продукцию и поставляем сюда непосредственно в магазин», — рассказал Липский.

Площадь магазина увеличилась, а количество товаров выросло на 30% Фото: Густаво Зырянов

Анатолий Локоть сообщил, что помнит магазин ещё со времён, когда был ребёнком Фото: Густаво Зырянов

В магазине появилось и оборудование для выпечки. В мэрии уточняют, что магазин сможет продавать до 100 различных хлебобулочных изделий. Кроме того, теперь в магазине один общий отдел — прежде алкоголь продавали в своём отделе.

Теперь в магазине один отдел вместо двух Фото: Дмитрий Здорников / НГС

Об открытии магазина стало известно 1 июля. После пожара, причиной которого стало короткое замыкание электропроводки холодильников, магазин частично открыли лишь через месяц.

Пожар в магазине случился 11 марта Фото: Александр Ощепков