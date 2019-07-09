Олег Клемешов больше пяти лет проработал главой администрации Ленинского района Новосибирска
Фото: Ольга Бурлакова / НГС, novo-sibirsk.ru
В мэрии Новосибирска нашли замену уволившемуся Данияру Сафиуллину — должность и.о. вице-мэра занял глава Ленинского района Олег Клемешов.
«Олег Петрович Клемешов действительно с сегодняшнего дня назначен исполняющим обязанности заместителя [мэра] города Новосибирска по городскому хозяйству», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
Олег Клемешов возглавлял Ленинский район с мая 2014 года. На этом посту он сменил Евгения Пономарёва, который сложил свои полномочия после досрочных выборов мэра, а позже занял должность руководителя ГЖИ Новосибирской области.
Об уходе Данияра Сафиуллина с поста вице-мэра стало известно две недели назад. Чиновник написал заявление об увольнении, а после решил баллотироваться в мэры.