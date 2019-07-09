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Политика

В мэрии Новосибирска нашли замену уволившемуся Данияру Сафиуллину

Должность и.о. вице-мэра получил чиновник, который пять лет возглавлял Ленинский район

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Олег Клемешов больше пяти лет проработал главой администрации Ленинского района Новосибирска

Фото: Ольга Бурлакова / НГС, novo-sibirsk.ru

В мэрии Новосибирска нашли замену уволившемуся Данияру Сафиуллину — должность и.о. вице-мэра занял глава Ленинского района Олег Клемешов.

«Олег Петрович Клемешов действительно с сегодняшнего дня назначен исполняющим обязанности заместителя [мэра] города Новосибирска по городскому хозяйству», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.

Олег Клемешов возглавлял Ленинский район с мая 2014 года. На этом посту он сменил Евгения Пономарёва, который сложил свои полномочия после досрочных выборов мэра, а позже занял должность руководителя ГЖИ Новосибирской области.

Об уходе Данияра Сафиуллина с поста вице-мэра стало известно две недели назад. Чиновник написал заявление об увольнении, а после решил баллотироваться в мэры.

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КОММЕНТАРИИ (14)

А.В.
9 июл 2019 в 10:02

В Ленинском районе разруха и беспорядок полный в городском хозяйстве :-\
Блин, пора уже менять всех этих советских чиновников на молодых и увлечённых, они хоть пробовать делать что-то будут.

Навальный
9 июл 2019 в 10:09

Какие слащавые и счастливые лица. Они наверно хорошо и вкусно кушают. У них в рационе очень много витаминов и мяса. Как хорошо что есть такие счастливые люди, которые питаются за счёт трудящихся людей.

аэрофиби
9 июл 2019 в 10:10

Ну всё. Площадь Маркса теперь поглотит всё в Новотараканске.