Из самого опасного водоёма Новосибирска вытащили 13-летнего школьника

«Ребенок взял бревно большое и начал отплывать от берега. А обратно [доплыть] у него не получилось. Он начал звать на помощь, и спасатели, работающие на берегу, доставили его на берег. От медицинской помощи он отказался, самочувствие у него хорошее. Отправили его домой», — рассказал оперативный дежурный.

Инцидент произошёл вечером, около 20:00, в Ленинском районе города в карьере в Юго-Западном жилмассиве. По информации Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), помощь понадобилась 13-летнему подростку.

Накануне, 8 июля, спасатели дважды спасли купающихся - одного подростка достали из самого опасного водоёма города, Юго-Западного карьера.

Похожий случай произошёл в Заельцовском районе Новосибирска на озере «Жемчужина Сибири» около 15:20. Спасатели рассказали, что из воды вытащили тонущего мужчину. Ему пришлось оказать первую медицинскую помощь.

«Мужчина в нетрезвом состоянии. Данных его нет, на вид ему лет 40-45. Зашел в воду примерно на 20 метров от берега и стал просить о помощи. Спасатели, которые работают на берегу, доставили мужчину на берег и вызвали скорую. Состояние его было удовлетворительное», — рассказал корреспонденту НГС оперативный дежурный МАСС.

26 июня двое детей пошли купаться без взрослых — одного ребёнка спасти не удалось.



Котлован на Юго-Западном уже несколько лет признаётся самым опасным водоёмом в Новосибирске, но несмотря на это, горожане продолжают в нём купаться.

