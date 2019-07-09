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Образование

Студенты новосибирского вуза собирают старый самолёт по фотографиям

На реконструкцию самолёта САМ-5-бис студенты НГТУ потратят несколько лет

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Чертежи самолёта не сохранились, и студентам приходиться ориентироваться на старые фотографии 

Фото: Стас Соколов / НГС

Студенты Новосибирского государственного технического университета начали восстанавливать самолёт САМ-5-бис — в России нет ни одного сохранившегося самолёта этой модели.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, восстановлением занимаются студенты Факультета летательных аппаратов.

«Лётные характеристики самолёта уникальны даже по нынешним меркам. Но, к сожалению, конструкторской документации на него не сохранилось: студенты восстанавливают геометрию самолёта, а также рабочие и сборочные чертежи его узлов и агрегатов по имеющимся фотографиям, сохранившимся эскизам и техническим документам», — рассказал Юрий Лобанов.

Схема самолёта САМ-5-бис, которую составили студенты

Схема самолёта САМ-5-бис, которую составили студенты

Главной задачей студентов станет разработка конструкции оперения самолёта, изготовление чертежей, узлов и агрегатов самолёта. В конечно итоге планируется воссоздать САМ-5-бис, который сможет полететь. На восстановление самолета уйдет от два-три года.

Справка: самолёт САМ-5-бис был разработан А.С. Москалёвым в 1932 году. Машина стала родоначальником целого семейства САМов – пятиместных пассажирских самолетов с двигателем М-11 мощностью 100 л.с.

Весной штурмовик Ил-2, восстановленный сотрудниками Новосибирского государственного технического университета, поднялся в небо для съёмок художественного фильма о войне. 

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