Хоккеист Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск кубок Стэнли

Владимир Тарасенко помог своей команде взять главный трофей НХЛ
Фото: nhl.com
Воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск кубок Стэнли — об этом сообщает издание «Чемпионат.com». Пока известна только дата — 18 августа, место презентации не сообщается.
По информации издания, 17 августа, кубок отправится в Москву, где его представит нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв, а после этого награду привезут в столицу Сибири.
«По нашей информации, в воскресенье, 18 августа, завоёванный "блюзменами" трофей будет презентован в Новосибирске ещё одним российским форвардом клуба из Миссури Владимиром Тарасенко», — пишет издание.
В начале июня Тарасенко стал обладателем кубка Стэнли — его команда одержала победу в 4 матчах финальной серии плей-офф и выиграла кубок.