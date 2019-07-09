Хоккеист Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск кубок Стэнли

Воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск кубок Стэнли — об этом сообщает издание «Чемпионат.com». Пока известна только дата — 18 августа, место презентации не сообщается.



По информации издания, 17 августа, кубок отправится в Москву, где его представит нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв, а после этого награду привезут в столицу Сибири.

«По нашей информации, в воскресенье, 18 августа, завоёванный "блюзменами" трофей будет презентован в Новосибирске ещё одним российским форвардом клуба из Миссури Владимиром Тарасенко», — пишет издание.