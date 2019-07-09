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Хоккеист Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск кубок Стэнли

Уже в августе новосибирцы смогут увидеть главный трофей НХЛ

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Владимир Тарасенко помог своей команде взять главный трофей НХЛ

Фото: nhl.com

Воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко привезёт в Новосибирск кубок Стэнли — об этом сообщает издание «Чемпионат.com». Пока известна только дата — 18 августа, место презентации не сообщается.

По информации издания, 17 августа, кубок отправится в Москву, где его представит нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв, а после этого награду привезут в столицу Сибири.

«По нашей информации, в воскресенье, 18 августа, завоёванный "блюзменами" трофей будет презентован в Новосибирске ещё одним российским форвардом клуба из Миссури Владимиром Тарасенко», — пишет издание. 

В начале июня Тарасенко стал обладателем кубка Стэнли — его команда одержала победу в 4 матчах финальной серии плей-офф и выиграла кубок.

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