Необычное летнее явление: в Новосибирской области заметили серебристые облака

Новосибирцы заметили в небе над Новосибирском серебристые облака — это летнее необычное явление можно наблюдать с конца мая по конец июля. Фото ночного неба опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Веденяпин.

«Приятная новость, по крайней мере, для меня! Прямо сейчас на горизонте за моим окном появились серебристые облака. У жителей Новосибирска и пригородов появился шанс увидеть красивое явление. Сон чуток подождёт! Пойду полюбуюсь», — написал новосибирец.

Астроном Лилия Филоненко приехала из Астрахани в Новосибирск и успела запечатлеть это необычное явление в Октябрьском районе — фото она также разместила в социальной сети.