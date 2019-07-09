Необычное летнее явление: в Новосибирской области заметили серебристые облака

Серебристые облака можно наблюдать с конца мая по конец июля
Фото: Андрей Веденяпин
Новосибирцы заметили в небе над Новосибирском серебристые облака — это летнее необычное явление можно наблюдать с конца мая по конец июля. Фото ночного неба опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Веденяпин.
«Приятная новость, по крайней мере, для меня! Прямо сейчас на горизонте за моим окном появились серебристые облака. У жителей Новосибирска и пригородов появился шанс увидеть красивое явление. Сон чуток подождёт! Пойду полюбуюсь», — написал новосибирец.
Астроном Лилия Филоненко приехала из Астрахани в Новосибирск и успела запечатлеть это необычное явление в Октябрьском районе — фото она также разместила в социальной сети.
В начале июня новосибирцы уже наблюдали такое явление — тогда астрофотограф Герман Марков сделал таймлапс, на котором ускорил движение серебристых облаков над Новосибирском. Ускоренный ролик длиной в 10 секунд он опубликовал в своём аккаунте в Instagram.