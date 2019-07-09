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Лето

Необычное летнее явление: в Новосибирской области заметили серебристые облака

Редкие облака имеют голубовато-серебристый оттенок

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Серебристые облака можно наблюдать с конца мая по конец июля

Фото: Андрей Веденяпин 

Новосибирцы заметили в небе над Новосибирском серебристые облака — это летнее необычное явление можно наблюдать с конца мая по конец июля. Фото ночного неба опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Веденяпин. 

«Приятная новость, по крайней мере, для меня! Прямо сейчас на горизонте за моим окном появились серебристые облака. У жителей Новосибирска и пригородов появился шанс увидеть красивое явление. Сон чуток подождёт! Пойду полюбуюсь», — написал новосибирец.

Астроном Лилия Филоненко приехала из Астрахани в Новосибирск и успела запечатлеть это необычное явление в Октябрьском районе — фото она также разместила в социальной сети.

Фото сделано из окна дома, который находится на улице Кулагина&nbsp;

Фото сделано из окна дома, который находится на улице Кулагина 

В начале июня новосибирцы уже наблюдали такое явление — тогда астрофотограф Герман Марков сделал таймлапс, на котором ускорил движение серебристых облаков над Новосибирском. Ускоренный ролик длиной в 10 секунд он опубликовал в своём аккаунте в Instagram.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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9 июл 2019 в 02:42

Надо ввести налог на сбор серебристых облаков. Учёт и сбор серебра с облаков передать в ведение Усманова.

9 июл 2019 в 02:09

А вот чего Новосибирцы не увидели, так это, как работает Локоть и его ворюги!

Анонимно из Канады
9 июл 2019 в 01:51

Поскольку Король НГС в отпуске, я теперь за него.