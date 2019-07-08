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Дороги и транспорт

В Новосибирской области два автомобиля улетели в кювет после столкновения

Водитель, который спровоцировал аварию, скрылся с места ДТП

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У одной из машин сильно повреждена передняя часть

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня вечером в Новосибирском районе Новосибирской области произошла авария — около села Ленинское столкнулись два автомобиля: BMW X6 и Toyota Premio. После столкновения обе машины вылетели в кювет. 

Сообщение об этом поступило в 19:21 на пульт дежурного городской службы 112 — известно, что на месте ДТП есть пострадавшие. На место выезжали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. 

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», есть третий участник ДТП — водитель Toyota Carib, — который спровоцировал эту аварию, после чего скрылся с места происшествия. Как сообщил очевидец источнику, Toyota Carib совершала обгон и задела Toyota Premio, в результате чего вторая столкнулась с автомобилем BMW X6, который двигался навстречу. 

Обе машины оказались в кювете после ДТП&nbsp;

Обе машины оказались в кювете после ДТП 

Недавно Новосибирская ГИБДД объявила в розыск водителя, который устроил смертельное ДТП: авария случилась 1 июля недалеко от пересечения Ипподромской и Фрунзе

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КОММЕНТАРИИ (4)

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8 июл 2019 в 23:45

БМВ и виноват.
Мог бы и притормозить, видя что на "встречке" автомобиль.
Так нет же - он прав! Он и правда, согласно ПДД - прав.
Только виновник уехал, а БМВ в кювете.
Правило "дай дорогу дураку" водитель БМВ забыл.

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8 июл 2019 в 23:32

Тойота кариб не совершала обгон. Обгон совершал водитель тойоты кариб.

вопрос
8 июл 2019 в 23:29

Не понял? Что обгон совершался по обочине? Если он бы совершался по правилам, то Премка, которую он задел, должна по теме уйти в кювет, а никак не на встречку.