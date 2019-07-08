В Новосибирской области два автомобиля улетели в кювет после столкновения

Сегодня вечером в Новосибирском районе Новосибирской области произошла авария — около села Ленинское столкнулись два автомобиля: BMW X6 и Toyota Premio. После столкновения обе машины вылетели в кювет.



Сообщение об этом поступило в 19:21 на пульт дежурного городской службы 112 — известно, что на месте ДТП есть пострадавшие. На место выезжали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», есть третий участник ДТП — водитель Toyota Carib, — который спровоцировал эту аварию, после чего скрылся с места происшествия. Как сообщил очевидец источнику, Toyota Carib совершала обгон и задела Toyota Premio, в результате чего вторая столкнулась с автомобилем BMW X6, который двигался навстречу.