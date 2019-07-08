8 июля понедельник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Происшествия

На пляже «Звезда» больше суток стоит теплоход. Он сел на мель из-за сильного ветра

«Речфлот» довёз пассажиров до Речного вокзала наземным транспортом

Поделиться

3 406
8 Обсудить

Теплоход пытаются снять с мели два буксира

Фото: читатель НГС Илья

В Новосибирске на пляже «Звезда» больше суток стоит теплоход. Он высадил пассажиров, а отплыть в итоге не смог. Оттянуть теплоход от берега теперь пытаются два буксира.

«Отдыхаю сегодня на пляже часов с четырёх, а они всё не могут его достать», — рассказал читатель НГС Илья и прислал в редакцию фотографии.

В компании «Речфлот» подтвердили, что теплоход застрял на мели и добавили, что это произошло из-за сильного ветра.

«Решается вопрос. Без них (пассажиров.Прим. ред.) всё это произошло. Они отдыхали на берегу. Компания всех перевезла обратно на Речной по земле», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот».

В прошлом году в августе спасатели помогли 12 новосибирцам выбраться с острова Кораблик на Оби. Теплоход, который должен был их забрать, задержался, а люди не захотели его ждать.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

теплоход

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (8)

Отсебяхин
8 июл 2019 в 21:39

что еще раз доказывает, какая помойка эта ваша Звезда. Уже и пароходы там плавать не могут.

8 июл 2019 в 21:35

Что еще ожидать в 2019? Квалификация ниже плинтуса. Раз в 10 лет доплыли и то на мель сели. И учить и врачевать из этой же серии....

ЫЫЫ
8 июл 2019 в 21:43

Вчера был День работников морского и речного транспорта.
"Совпадение? Не думаю" (с)