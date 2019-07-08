На пляже «Звезда» больше суток стоит теплоход. Он сел на мель из-за сильного ветра

В Новосибирске на пляже «Звезда» больше суток стоит теплоход. Он высадил пассажиров, а отплыть в итоге не смог. Оттянуть теплоход от берега теперь пытаются два буксира.



«Отдыхаю сегодня на пляже часов с четырёх, а они всё не могут его достать», — рассказал читатель НГС Илья и прислал в редакцию фотографии.



В компании «Речфлот» подтвердили, что теплоход застрял на мели и добавили, что это произошло из-за сильного ветра.



«Решается вопрос. Без них (пассажиров. — Прим. ред.) всё это произошло. Они отдыхали на берегу. Компания всех перевезла обратно на Речной по земле», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот».

