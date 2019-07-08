8 июля понедельник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Спорт

Из ХК «Сибирь» ушёл защитник, игравший за команду 10 лет

Максим Игнатович продолжит свою карьеру в «Нефтехимике»

Поделиться

520
3 Обсудить

Максим Игнатович играл под номером 43

Фото: hcsibir.ru

Сегодня, 8 июля, хоккейный клуб «Сибирь» объявил об уходе 28-летнего защитника Максима Игнатовича. Он провёл в команде 10 сезонов.

— Максим Игнатович продолжит свою карьеру в «Нефтехимике»! — сообщили в пресс-службе клуба.

Максим Игнатович играл под номером 43. Он является воспитанником новосибирского хоккея. По данным КХЛ, хоккеист провёл за «Сибирь» 344 матча.

В Континентальной хоккейной лиге Игнатович дебютировал в сезоне 2009/2010. Спустя пять лет привлекался в сборную России для участия в Евротуре.

В начале июня бывший воспитанник ХК «Сибирь», а сейчас игрок московского клуба ЦСКА Константин Окулов встретился в Новосибирске с болельщиками и показал Кубок Гагарина. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ХК Сибирь

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (3)

8 июл 2019 в 19:53

Виталя сказал, что это хорошая новость и давно пора. А Виталя разбирается в этом.

болельщица
8 июл 2019 в 19:47

Наконец-то.

Ксюня
8 июл 2019 в 19:44

Ничосси. Лёд тронулся господа присяжные.