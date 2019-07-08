Из ХК «Сибирь» ушёл защитник, игравший за команду 10 лет

Максим Игнатович играл под номером 43
Фото: hcsibir.ru
Сегодня, 8 июля, хоккейный клуб «Сибирь» объявил об уходе 28-летнего защитника Максима Игнатовича. Он провёл в команде 10 сезонов.
— Максим Игнатович продолжит свою карьеру в «Нефтехимике»! — сообщили в пресс-службе клуба.
Максим Игнатович играл под номером 43. Он является воспитанником новосибирского хоккея. По данным КХЛ, хоккеист провёл за «Сибирь» 344 матча.
В Континентальной хоккейной лиге Игнатович дебютировал в сезоне 2009/2010. Спустя пять лет привлекался в сборную России для участия в Евротуре.
В начале июня бывший воспитанник ХК «Сибирь», а сейчас игрок московского клуба ЦСКА Константин Окулов встретился в Новосибирске с болельщиками и показал Кубок Гагарина.