Избирком потратит 235 тысяч на звонки новосибирцам с вопросами про выборы

«Задачи опроса: выявление уровня информированности избирателей города Новосибирска о предстоящих выборах мэра города Новосибирска в единый день голосования 8 сентября 2019 года, предварительная оценка явки на выборы мэра города Новосибирска. Метод исследования: телефонное интервью с использованием компьютерной системы сбора данных CATI Bellview», — говорится в документах закупки.

Как следует из опубликованных документов, заказчик ищет фирму, которая проведёт социологическое исследование и узнает, собираются ли новосибирцы идти голосовать.

Новосибирская городская избирательная комиссия решила потратить 235 тысяч рублей на звонки горожанам в преддверии выборов мэра — извещение о запросе котировок появилось на сайте госзакупок.

Избирком рассчитывает на то, что до 2 сентября исполнитель обзвонит 800 горожан в возрасте от 18 лет, запишет телефонные разговоры, а после составит аналитический отчёт. При этом заказчик рассчитывает получить результаты опроса в нескольких разрезах, включая пол и возраст опрошенных, районы их проживания, образование и уровень дохода.



Проведение опроса избирком собирается оплатить из городского бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта — 235 тысяч рублей. Подать заявки на участие в торгах можно до 16 июля.



Тем временем число кандидатов в мэры Новосибирска увеличивается с каждым днём: сейчас их уже десять, включая действующего главу города Анатолия Локтя, который сегодня подал документы в горизбирком.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра и возвращать голосование в два тура.