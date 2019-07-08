8 июля понедельник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Город
Выборы мэра Новосибирска – 2019

Избирком потратит 235 тысяч на звонки новосибирцам с вопросами про выборы

Власти решили узнать, пойдут ли избиратели голосовать за нового мэра

Поделиться

1 227
48 Обсудить

Горизбирком хочет проверить, знают ли новосибирцы о выборах мэра и пойдут ли голосовать 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирская городская избирательная комиссия решила потратить 235 тысяч рублей на звонки горожанам в преддверии выборов мэра — извещение о запросе котировок появилось на сайте госзакупок.

Как следует из опубликованных документов, заказчик ищет фирму, которая проведёт социологическое исследование и узнает, собираются ли новосибирцы идти голосовать.

«Задачи опроса: выявление уровня информированности избирателей города Новосибирска о предстоящих выборах мэра города Новосибирска в единый день голосования 8 сентября 2019 года, предварительная оценка явки на выборы мэра города Новосибирска. Метод исследования: телефонное интервью с использованием компьютерной системы сбора данных CATI Bellview», — говорится в документах закупки.

Избирком рассчитывает на то, что до 2 сентября исполнитель обзвонит 800 горожан в возрасте от 18 лет, запишет телефонные разговоры, а после составит аналитический отчёт. При этом заказчик рассчитывает получить результаты опроса в нескольких разрезах, включая пол и возраст опрошенных, районы их проживания, образование и уровень дохода.

Проведение опроса избирком собирается оплатить из городского бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта — 235 тысяч рублей. Подать заявки на участие в торгах можно до 16 июля.

Тем временем число кандидатов в мэры Новосибирска увеличивается с каждым днём: сейчас их уже десять, включая действующего главу города Анатолия Локтя, который сегодня подал документы в горизбирком.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра и возвращать голосование в два тура. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

выборы мэра Новосибирска

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (48)

Саныч
8 июл 2019 в 21:08

Кто додумался до этого бреда? Лишь зря напрягать людей будут.

Limon
8 июл 2019 в 21:09

Серьезно?) Мэрия всё никак не хочет слезать со злачного места, и пытаются там задержаться. Неее, дорогие мои, так дела не пойдут. Уйдите, вы всем надоели!

Фото пользователя
8 июл 2019 в 21:09

А что некуда больше деть эти деньги? Я могу целый список написать куда и на что их можно потратить у нас в городе.