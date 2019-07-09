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Дороги и транспорт

Перерыли центр: в Новосибирске из-за ремонта теплотрасс сузили несколько дорог

Дольше всего будут ремонтировать участок на левом берегу

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С 8 июля в центре сузили сразу две дороги

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске из-за ремонта теплотрасс с 8 июля сузили несколько дорог в центре и на левом берегу, сообщили в пресс-центре мэрии города.

На семь метров меньше стала ширина дороги на улице Фрунзе возле дома на улице Семьи Шамшиных, 55. Этот участок должны отремонтировать к 20 июля.

Дорогу сузили из-за ремонта теплотрассы

Дорогу сузили из-за ремонта теплотрассы

На десять метров сузили проезд на Красном проспекте по улице Коммунистической. Его планируют открыть 19 июля.

Водителям придётся объезжать перекрытый участок

Водителям придётся объезжать перекрытый участок

С 5 июля на четыре метра уже стала дорога в районе дома на улице Фабричной, 12. Её должны отремонтировать к 14 июля.

Дорогу должны полностью открыть 14 июля

Дорогу должны полностью открыть 14 июля

Дольше всех будет сужена дорога на левом берегу — в районе дома по улице Станиславского, 20. Ширина дорога будет меньше на четыре метра с 8 июля по 30 августа. Также из-за ремонта теплотрассы перенесли остановку «Степная» к дому на улице Станиславского, 20.

Из-за ремонта теплотрассы пришлось переносить и остановку «Степная»

Из-за ремонта теплотрассы пришлось переносить и остановку «Степная»

Ранее власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на протяжённом участке Красного проспекта — от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Упс!
9 июл 2019 в 08:21

"С 5 июля на четыре метра уже стала дорога в районе дома на улице Фабричной, 12."
Ну как же без этого! ведь эту злосчастную фабричку только отремонтировали. Нужно перекопать, а то хорошо жить автомобилисты стали.

Макросс
9 июл 2019 в 08:10

Скорость работ просто космос!!!

Иван
9 июл 2019 в 08:09

А как же перекресток ул. Мира и ул. Аникина (съезд с Винаповского моста в сторону Меги)? Там из трёх полос осталась одна и та вся в ямах.