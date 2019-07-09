Перерыли центр: в Новосибирске из-за ремонта теплотрасс сузили несколько дорог

С 8 июля в центре сузили сразу две дороги
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирске из-за ремонта теплотрасс с 8 июля сузили несколько дорог в центре и на левом берегу, сообщили в пресс-центре мэрии города.
На семь метров меньше стала ширина дороги на улице Фрунзе возле дома на улице Семьи Шамшиных, 55. Этот участок должны отремонтировать к 20 июля.
На десять метров сузили проезд на Красном проспекте по улице Коммунистической. Его планируют открыть 19 июля.
С 5 июля на четыре метра уже стала дорога в районе дома на улице Фабричной, 12. Её должны отремонтировать к 14 июля.
Дольше всех будет сужена дорога на левом берегу — в районе дома по улице Станиславского, 20. Ширина дорога будет меньше на четыре метра с 8 июля по 30 августа. Также из-за ремонта теплотрассы перенесли остановку «Степная» к дому на улице Станиславского, 20.
Ранее власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на протяжённом участке Красного проспекта — от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского.