Перерыли центр: в Новосибирске из-за ремонта теплотрасс сузили несколько дорог

В Новосибирске из-за ремонта теплотрасс с 8 июля сузили несколько дорог в центре и на левом берегу, сообщили в пресс-центре мэрии города.



На семь метров меньше стала ширина дороги на улице Фрунзе возле дома на улице Семьи Шамшиных, 55. Этот участок должны отремонтировать к 20 июля.

