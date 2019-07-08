8 июля понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Город
Подробности

В НЗХК подтвердили повышенный уровень радиации на территории, где поймали сталкера

В полиции новосибирец объяснил проникновение на закрытую территорию любопытством

Поделиться

3 219
30 Обсудить

Новосибирец незаконно проник на территорию хвостохранилища, чтобы узнать радиационный фон

Фото: пользователь Alexandr8253 с сайта forum.rhbz.org

На Новосибирском заводе химконцентратов прокомментировали исследования новосибирца, который незаконно проник на территорию хвостохранилища, чтобы узнать радиационный фон, и был задержан.

До этого сибиряк (его имя и фамилия неизвестны, однако сам он описывал свои наблюдения за территорией на форуме под псевдонимом Alexnadr8253) обнаружил вокруг хвостохранилища НЗХК множество мест с повышенным радиационным фоном. В некоторых местах, судя по его наблюдениям, он превышал несколько сотен микрорентген в час. Пользователь предполагал, что ядовитые отходы проникают через систему дамб на территорию леса по соседству.

После этого сибиряка задержала охрана. В полиции корреспонденту НГС подтвердили факт проникновения и сообщили, что сам задержанный объяснил, что хотел лишь осмотреть территорию хвостохранилища.

«Он пояснил, что он сталкер, искатель приключений. Он залез там, его охрана поймала и доставила в отдел полиции. Так как поймала охрана, административный протокол и какие-либо решения в отношении него будет принимать Росгвардия», — рассказали в полиции.

На самом заводе корреспонденту НГС подтвердили, что на этой территории повышенный радиационный фон, однако заверили, что он в пределах допустимой законом нормы.

«Это территория завода, но за территорией [города]. <...> 

Эта территория, на которой официально есть некоторые места с повышенным радиационным фоном. Я не говорю, что он сумасшедший, но он выше.

начальник отдела по связям с общественностью Сергей Гурьянов

И лезть туда для того, чтобы своему здоровью нанести. Для чего там охрана? Чтобы люди ущерб себе не нанесли», — сказал начальник отдела по связям с общественностью Сергей Гурьянов.

По его словам, это первый случай проникновения на территорию хвостохранилища за последние 10 лет. 

«Никто не задаёт вопрос о том, что в аптеках находятся наркосодержащие препараты. <...> Эти препараты могут там находиться на основании законодательства. Так вот на основании того же законодательства [есть] специально отведённая территория, на которую официально есть все лицензии для сброса слабо-радиоактивных материалов и они там захораниваются», — объяснил Гурьянов.

Кроме того, уверяют на заводе химконцентратов, вся информация о хвостохранилище находится в открытом доступе и с ней можно ознакомиться без нарушения законодательства. 

«Говорить, что он там что-то обнаружил — так оно там и должно быть. Для этого и должно быть. [НГС: он же ради интереса] Ну интерес-то вредит твоему здоровью. <...> Зря, но это личное дело каждого», — резюмировал начальник отдела.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НЗХКрадиацияисследования

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (30)

8 июл 2019 в 20:09

естественный фон в городе это 0.06 мкЗв/ч. на фото 22.7 мкЗв/ч.
это почти в 400 выше фона. у меня такой же Radex, поеду наверное прогуляюсь рядом.

Фото пользователя
8 июл 2019 в 20:11

Ну и зачем он туда пошёл со своим дозиметром ,теперь «облысеет «нафиг, а то и ниже может «спуститься недуг»..(шутит Елка)..А теперь грустное .Никто не скажет правда какой там уровень,,но то что больных раковыми заболеваниями, астматики-их стало больше и это не секрет ни до кого.Никто не знает чем дышим,что едим)я о составе).Времена сейчас -правды нет и даже книги перестали помогать..

8 июл 2019 в 20:33

Самое интересное, что помимо официального хвостохранилища, там вся округа загажена радиоактивным мусором!
Не нужно лезть ни за какой забор, чтобы запросто в лесу обнаружить места по 1300 мкР/ч (в 50-60 раз выше фона).
Причём такие исследования абсолютно законны и наверняка появятся и другие сталкеры, которых заинтересуют эти окрестности.