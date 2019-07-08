В НЗХК подтвердили повышенный уровень радиации на территории, где поймали сталкера

На Новосибирском заводе химконцентратов прокомментировали исследования новосибирца, который незаконно проник на территорию хвостохранилища, чтобы узнать радиационный фон, и был задержан. До этого сибиряк (его имя и фамилия неизвестны, однако сам он описывал свои наблюдения за территорией на форуме под псевдонимом Alexnadr8253) обнаружил вокруг хвостохранилища НЗХК множество мест с повышенным радиационным фоном. В некоторых местах, судя по его наблюдениям, он превышал несколько сотен микрорентген в час. Пользователь предполагал, что ядовитые отходы проникают через систему дамб на территорию леса по соседству.

После этого сибиряка задержала охрана. В полиции корреспонденту НГС подтвердили факт проникновения и сообщили, что сам задержанный объяснил, что хотел лишь осмотреть территорию хвостохранилища.

«Он пояснил, что он сталкер, искатель приключений. Он залез там, его охрана поймала и доставила в отдел полиции. Так как поймала охрана, административный протокол и какие-либо решения в отношении него будет принимать Росгвардия», — рассказали в полиции.

На самом заводе корреспонденту НГС подтвердили, что на этой территории повышенный радиационный фон, однако заверили, что он в пределах допустимой законом нормы. «Это территория завода, но за территорией [города]. <...>

Эта территория, на которой официально есть некоторые места с повышенным радиационным фоном. Я не говорю, что он сумасшедший, но он выше. начальник отдела по связям с общественностью Сергей Гурьянов

И лезть туда для того, чтобы своему здоровью нанести. Для чего там охрана? Чтобы люди ущерб себе не нанесли», — сказал начальник отдела по связям с общественностью Сергей Гурьянов. По его словам, это первый случай проникновения на территорию хвостохранилища за последние 10 лет. «Никто не задаёт вопрос о том, что в аптеках находятся наркосодержащие препараты. <...> Эти препараты могут там находиться на основании законодательства. Так вот на основании того же законодательства [есть] специально отведённая территория, на которую официально есть все лицензии для сброса слабо-радиоактивных материалов и они там захораниваются», — объяснил Гурьянов.