«Я решила посадить соболя на велосипед»: за гостиницей «Центральная» появились новые граффити

За гостиницей ранее уже были соболя, а теперь появился один — на велосипеде
Фото: Мария Тищенко / НГС
Сегодня, 8 июля, в Новосибирске, за гостиницей «Центральная» появились новые граффити с известным символом города — соболем на велосипеде. Инициатором создания этого рисунка стала организация «Привет, велосипед!».
Руководитель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин пояснил, что они давно придумали идею сделать граффити и искать под них место, а недавно всё сложилось: нашёлся автор граффити и волонтёры, которые участвовали в их создании.
«Мы хотели изобразить какие-то граффити на велосипедную тематику, чтобы это были не просто велосипеды, а чтобы была заложена какая-то идея о безопасном передвижении по городу, потому что в Новосибирске много велосипедистов. Поэтому мы изобразили велосипедистов с включёнными фонарями, чтобы они освещали дорогу себе, чтобы велосипедисты тоже, глядя на граффити, не забывали, что нужно включать фонари вечером. Это какая-то полезная функция», — рассказала корреспонденту НГС автор идеи, дизайнер Дарья Касаткина.
Помимо велосипедистов с фонарями у граффити есть главный персонаж — это розовый соболь на велосипеде.
«Это символ Новосибирска. До этого соболей сделали тусовочными: они из строгого герба стали какими-то молодёжными персонажами. В комиксах они начали танцевать как-то. Я решила посадить соболя на велосипед», — добавила Касаткина.
На прошлой неделе из двора на Коммунистической убрали граффити с пляшущими соболями, которые ранее были и за гостиницей «Центральная».