«Я решила посадить соболя на велосипед»: за гостиницей «Центральная» появились новые граффити

Сегодня, 8 июля, в Новосибирске, за гостиницей «Центральная» появились новые граффити с известным символом города — соболем на велосипеде. Инициатором создания этого рисунка стала организация «Привет, велосипед!».

Руководитель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин пояснил, что они давно придумали идею сделать граффити и искать под них место, а недавно всё сложилось: нашёлся автор граффити и волонтёры, которые участвовали в их создании.

«Мы хотели изобразить какие-то граффити на велосипедную тематику, чтобы это были не просто велосипеды, а чтобы была заложена какая-то идея о безопасном передвижении по городу, потому что в Новосибирске много велосипедистов. Поэтому мы изобразили велосипедистов с включёнными фонарями, чтобы они освещали дорогу себе, чтобы велосипедисты тоже, глядя на граффити, не забывали, что нужно включать фонари вечером. Это какая-то полезная функция», — рассказала корреспонденту НГС автор идеи, дизайнер Дарья Касаткина.