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«Я решила посадить соболя на велосипед»: за гостиницей «Центральная» появились новые граффити

Теперь розовый соболь катается на велосипеде

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За гостиницей ранее уже были соболя, а теперь появился один — на велосипеде

Фото: Мария Тищенко / НГС

Сегодня, 8 июля, в Новосибирске, за гостиницей «Центральная» появились новые граффити с известным символом города — соболем на велосипеде. Инициатором создания этого рисунка стала организация «Привет, велосипед!».

Руководитель движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницин пояснил, что они давно придумали идею сделать граффити и искать под них место, а недавно всё сложилось: нашёлся автор граффити и волонтёры, которые участвовали в их создании.

«Мы хотели изобразить какие-то граффити на велосипедную тематику, чтобы это были не просто велосипеды, а чтобы была заложена какая-то идея о безопасном передвижении по городу, потому что в Новосибирске много велосипедистов. Поэтому мы изобразили велосипедистов с включёнными фонарями, чтобы они освещали дорогу себе, чтобы велосипедисты тоже, глядя на граффити, не забывали, что нужно включать фонари вечером. Это какая-то полезная функция», — рассказала корреспонденту НГС автор идеи, дизайнер Дарья Касаткина.

Велосипедисты едут с включёнными фонарями — эту идею автор рисунка вложила для того, чтобы новосибирцы помнили о безопасности движения

Велосипедисты едут с включёнными фонарями — эту идею автор рисунка вложила для того, чтобы новосибирцы помнили о безопасности движения

Помимо велосипедистов с фонарями у граффити есть главный персонаж — это розовый соболь на велосипеде.

«Это символ Новосибирска. До этого соболей сделали тусовочными: они из строгого герба стали какими-то молодёжными персонажами. В комиксах они начали танцевать как-то. Я решила посадить соболя на велосипед», — добавила Касаткина.

На прошлой неделе из двора на Коммунистической убрали граффити с пляшущими соболями, которые ранее были и за гостиницей «Центральная».

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граффитиуличное искусствособолягостиница «Центральная»

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КОММЕНТАРИИ (3)

Фывап
8 июл 2019 в 22:07

Наконец-то хоть что-то хорошее. Однако замечу, что у автохтонных соболей розовые языки, поэтому они очень красиво выделяются на гербе. А тут из-за розового цвета язык плохо виден. Может его надо было зелёным или синим выделить?

Гость
8 июл 2019 в 22:03

Локоть тоже не мог на него сесть ! Без седла говорит удобней!

Фото пользователя
8 июл 2019 в 21:59

Все бы рисовали на стенах. На работу бы устроились лучше.