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Страна и мир

Вслед за перелетами Госдума решила запретить импорт грузинского вина в Россию

Эту меру депутаты рассмотрят сегодня

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Грузинские сыры, соусы и специи могут оказаться под запретом

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Государственная дума на заседании совета сегодня обсудит запрет на импорт грузинских продуктов, а также денежных переводов в Грузию. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Думы Сергей Неверов.

— Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Но недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа. Поэтому мы приняли решение сегодня внести на совет Госдумы предложение об обращении Думы ввести запрет на импорт грузинских продуктов и денежных переводов в Грузию, — заявил депутат.

Заседание совета состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.

С сегодняшнего дня, напомним, в стране действует запрет на перелеты в Грузию, он носит временный характер, однако точных сроков у него нет. По официальной версии, перелеты запрещены в целях безопасности — в июне в Грузии произошла серия столкновений оппозиционеров, недовольных порядками местной власти. Рейсы грузинских авиалиний в Россию тоже приостановлены — до полного погашения задолженности перевозчиков.

Ранее Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за импортом грузинских вин: санврачи отметили высокую долю подделки на рынке. Только в прошлом году, отметило ведомство, в Россию не попали 203 тысячи литров алкоголя, не соответствующего стандартам.

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КОММЕНТАРИИ (108)

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8 июл 2019 в 18:08

Я считаю, правильное решение. Русофобия должна быть жестко наказуема. В данном случае - рублём. Эти «гостеприимные» грузины, к которым наши соотечественники везли деньги, повели себя неадекватно: плакаты «стоп Иван», сожжение нашего флага, оскорбление нашего президента, а ещё и их президент назвала Россию врагом. Я считаю, что правильным будет с нашей стороны ничего не приобретать у людей, которые считают нас оккупантами и врагами.

8 июл 2019 в 18:08

А может люди уже сами будут решать куда им летать и что есть и пить? Правильно сказал Цицерон:
Чем ближе крах Империи
Тем безумнее её законы..

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8 июл 2019 в 18:05

Кишечную палочку уже нашли в Хванчкаре? А повышенное содержание солей тяжелых металлов в Боржоми?
Вместо того чтобы жить в мире, вести торговое сотрудничество и прочие виды внешнеэкономической деятельности мы показываем амбиции. Амбиции. Странам которые заведомо более слабые и не могут равнозначно ответить.