Вслед за перелетами Госдума решила запретить импорт грузинского вина в Россию

Грузинские сыры, соусы и специи могут оказаться под запретом
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Государственная дума на заседании совета сегодня обсудит запрет на импорт грузинских продуктов, а также денежных переводов в Грузию. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Думы Сергей Неверов.
— Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Но недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа. Поэтому мы приняли решение сегодня внести на совет Госдумы предложение об обращении Думы ввести запрет на импорт грузинских продуктов и денежных переводов в Грузию, — заявил депутат.
Заседание совета состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.
С сегодняшнего дня, напомним, в стране действует запрет на перелеты в Грузию, он носит временный характер, однако точных сроков у него нет. По официальной версии, перелеты запрещены в целях безопасности — в июне в Грузии произошла серия столкновений оппозиционеров, недовольных порядками местной власти. Рейсы грузинских авиалиний в Россию тоже приостановлены — до полного погашения задолженности перевозчиков.
Ранее Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за импортом грузинских вин: санврачи отметили высокую долю подделки на рынке. Только в прошлом году, отметило ведомство, в Россию не попали 203 тысячи литров алкоголя, не соответствующего стандартам.