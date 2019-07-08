Вслед за перелетами Госдума решила запретить импорт грузинского вина в Россию

Государственная дума на заседании совета сегодня обсудит запрет на импорт грузинских продуктов, а также денежных переводов в Грузию. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер Думы Сергей Неверов.



— Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Но недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа. Поэтому мы приняли решение сегодня внести на совет Госдумы предложение об обращении Думы ввести запрет на импорт грузинских продуктов и денежных переводов в Грузию, — заявил депутат.

