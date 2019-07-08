Вход в Центральный парк закроют на месяц

Главный вход в парк будет полностью закрыт с 9 июля
Фото: Лиза Пичугина / НГС
С 9 июля закроют главный вход в Центральный парк со стороны угла улиц Ядринцевская и Мичурина — в парке начнут ремонтировать центральную площадь, на которой строят фонтан.
Как рассказал директор ПКиО «Центральный» Андрей Былин, в первые две недели, пока на площади не появится новая тротуарная плитка, войти в парк можно будет примерно в 100 метрах правее, со стороны улицы Ядринцевской. Затем для горожан откроют часть прохода, а закончатся работы к 20 августа.
«Укладка брусчатки, озеленение, работы по кронированию деревьев, укладка газонов, высадка цветов», — описал грядущие работы директор парка.
По словам заведующей кафедрой ботаники и экологии НГПУ Светланы Гижицкой, за это время вокруг центральной площади парка высадят порядка 300 экземпляров кустарников, обновят 200 квадратных метров газона и заменят 40 деревьев. Всего же под снос определены более половины существующих деревьев Центрального парка — в основном старые тополя, клёны и вязы.
«От старых деревьев необходимо ювелирно и тонко избавляться, давая волю медленно растущим, — пояснила эксперт. — <...> Будут убирать аварийные деревья, кронировать ценные деревья. Мы надеемся, что парковая роща будет сохранена и модернизирована».
По проекту, разработанному бюро SolArt, на главной площади появятся плитка двух цветов, чтобы акцентировать круг площади, и временная сцена — новую сцену, спроектированную специально для парка, установят в следующем году. Лавочки сюда привезут из Санкт-Петербурга, подчеркнул главный архитектор бюро и соавтор проекта Алексей Карнаухов.
Кроме того, в этом году начнут готовить новую детскую площадку площадью около 2 тысяч квадратных метров, рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
«Сейчас мы подали заявку нашим производителям по всей стране, чтобы они внесли свои предложения, как можно осуществить эту площадку. В этом году мы заливаем бетоном порядка 2 тысяч квадратных метров — мы хотим, чтобы это была большая, достойная нашего города площадка, одна из лучших, а может, и лучшая. На следующий год мы выходим на реализацию — покрытие и фигуры, которые мы за зиму рассчитываем сделать», — рассказала Терешкова.
В ближайшие два года, также добавила она, из парка уберут большую часть торговли и аттракционов, а в зону развлечений планируют перенести колесо обозрения, которое сейчас находится на набережной.
Этой весной в парке начались активные работы — здесь к осени появится фонтан.