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Вход в Центральный парк закроют на месяц

Его главную площадь отремонтируют — на ней уложат новую плитку, а вокруг высадят цветы

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Главный вход в парк будет полностью закрыт с 9 июля

Фото: Лиза Пичугина / НГС

С 9 июля закроют главный вход в Центральный парк со стороны угла улиц Ядринцевская и Мичурина — в парке начнут ремонтировать центральную площадь, на которой строят фонтан.

Как рассказал директор ПКиО «Центральный» Андрей Былин, в первые две недели, пока на площади не появится новая тротуарная плитка, войти в парк можно будет примерно в 100 метрах правее, со стороны улицы Ядринцевской. Затем для горожан откроют часть прохода, а закончатся работы к 20 августа.

«Укладка брусчатки, озеленение, работы по кронированию деревьев, укладка газонов, высадка цветов», — описал грядущие работы директор парка.

По словам заведующей кафедрой ботаники и экологии НГПУ Светланы Гижицкой, за это время вокруг центральной площади парка высадят порядка 300 экземпляров кустарников, обновят 200 квадратных метров газона и заменят 40 деревьев. Всего же под снос определены более половины существующих деревьев Центрального парка — в основном старые тополя, клёны и вязы. 

«От старых деревьев необходимо ювелирно и тонко избавляться, давая волю медленно растущим, — пояснила эксперт. — <...> Будут убирать аварийные деревья, кронировать ценные деревья. Мы надеемся, что парковая роща будет сохранена и модернизирована».

На главной площади парка выложат плитку двух цветов и установят новые лавочки, а в следующем году смонтируют сцену

На главной площади парка выложат плитку двух цветов и установят новые лавочки, а в следующем году смонтируют сцену

По проекту, разработанному бюро SolArt, на главной площади появятся плитка двух цветов, чтобы акцентировать круг площади, и временная сцена — новую сцену, спроектированную специально для парка, установят в следующем году. Лавочки сюда привезут из Санкт-Петербурга, подчеркнул главный архитектор бюро и соавтор проекта Алексей Карнаухов.

Кроме того, в этом году начнут готовить новую детскую площадку площадью около 2 тысяч квадратных метров, рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

«Сейчас мы подали заявку нашим производителям по всей стране, чтобы они внесли свои предложения, как можно осуществить эту площадку. В этом году мы заливаем бетоном порядка 2 тысяч квадратных метров — мы хотим, чтобы это была большая, достойная нашего города площадка, одна из лучших, а может, и лучшая. На следующий год мы выходим на реализацию — покрытие и фигуры, которые мы за зиму рассчитываем сделать», — рассказала Терешкова.

В ближайшие два года, также добавила она, из парка уберут большую часть торговли и аттракционов, а в зону развлечений планируют перенести колесо обозрения, которое сейчас находится на набережной.

Этой весной в парке начались активные работы — здесь к осени появится фонтан.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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8 июл 2019 в 18:51

Лавочек то больше не где взять

8 июл 2019 в 19:01

Плииитка... неисчерпаемый источник благоденствия...

Старушенция
8 июл 2019 в 18:51

Так её же только что ремонтировали, когда клумбу снесли!