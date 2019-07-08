Вход в Центральный парк закроют на месяц

С 9 июля закроют главный вход в Центральный парк со стороны угла улиц Ядринцевская и Мичурина — в парке начнут ремонтировать центральную площадь, на которой строят фонтан. Как рассказал директор ПКиО «Центральный» Андрей Былин, в первые две недели, пока на площади не появится новая тротуарная плитка, войти в парк можно будет примерно в 100 метрах правее, со стороны улицы Ядринцевской. Затем для горожан откроют часть прохода, а закончатся работы к 20 августа. «Укладка брусчатки, озеленение, работы по кронированию деревьев, укладка газонов, высадка цветов», — описал грядущие работы директор парка.

По словам заведующей кафедрой ботаники и экологии НГПУ Светланы Гижицкой, за это время вокруг центральной площади парка высадят порядка 300 экземпляров кустарников, обновят 200 квадратных метров газона и заменят 40 деревьев. Всего же под снос определены более половины существующих деревьев Центрального парка — в основном старые тополя, клёны и вязы. «От старых деревьев необходимо ювелирно и тонко избавляться, давая волю медленно растущим, — пояснила эксперт. — <...> Будут убирать аварийные деревья, кронировать ценные деревья. Мы надеемся, что парковая роща будет сохранена и модернизирована».

На главной площади парка выложат плитку двух цветов и установят новые лавочки, а в следующем году смонтируют сцену Фото: Лиза Пичугина / НГС

По проекту, разработанному бюро SolArt, на главной площади появятся плитка двух цветов, чтобы акцентировать круг площади, и временная сцена — новую сцену, спроектированную специально для парка, установят в следующем году. Лавочки сюда привезут из Санкт-Петербурга, подчеркнул главный архитектор бюро и соавтор проекта Алексей Карнаухов.

Кроме того, в этом году начнут готовить новую детскую площадку площадью около 2 тысяч квадратных метров, рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.