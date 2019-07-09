Новосибирский орангутан с непростой судьбой нашёл себе друга в московском зоопарке

Орангутан Матику, который родился в Новосибирском зоопарке и перенес операцию на черепе, подружился с орангутанами в Московском зоопарке.

Матику живёт в Московском зоопарке уже год и проходит там реабилитацию, сначала ему было сложно адаптироваться.

«Знакомиться с самкой Личаной, самцом Джентаном и их очаровательным детенышем Джелаем Матику начал еще в начале года. Этот процесс шел достаточно медленно, поскольку он привык к людям и первое время с трудом выпускал из объятий ухаживающего за ним сотрудника. Однако общение с сородичами влекло Матику. Ему было любопытно познакомиться с другими орангутанами», — рассказывают в Московском зоопарке.