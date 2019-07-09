Новосибирский орангутан с непростой судьбой нашёл себе друга в московском зоопарке

Матику подружился с маленьким орангутаном Джелаем
Фото: Наталья Назарова / vk.com / moscow_zoo
Орангутан Матику, который родился в Новосибирском зоопарке и перенес операцию на черепе, подружился с орангутанами в Московском зоопарке.
Матику живёт в Московском зоопарке уже год и проходит там реабилитацию, сначала ему было сложно адаптироваться.
«Знакомиться с самкой Личаной, самцом Джентаном и их очаровательным детенышем Джелаем Матику начал еще в начале года. Этот процесс шел достаточно медленно, поскольку он привык к людям и первое время с трудом выпускал из объятий ухаживающего за ним сотрудника. Однако общение с сородичами влекло Матику. Ему было любопытно познакомиться с другими орангутанами», — рассказывают в Московском зоопарке.
Знакомство происходило поэтапно: сначала животных оставляли вместе всего на пару часов. Постепенно время совместного пребывания увеличивалось.
Важную роль сыграло то, что к Матику очень тянулся маленький Джелай: ему был просто необходим товарищ для игр
пресс-служба Московского зоопарка
Личана приняла Матику благосклонно, Джентан особого интереса не проявил, говорят в зоопарке.
«И вот много месяцев спустя благодаря специальным развивающим тренингам, большому терпению и, что немаловажно, вере наших сотрудников семью орангутанов удалось воссоединить. Матику стал полноценным членом группы. Теперь все свое время он проводит с сородичами. Это очень хорошо сказывается на его самочувствии и развитии. А с Джелаем они по-прежнему не разлей вода!» — отмечают в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Новосибирском зоопарке Матику стал первенцем для молодой самки Мишель, которая приехала в зоопарк в октябре 2017 года, когда уже была беременна.
«Когда детёныш <…> появился на свет, сотрудники зоопарка сразу поняли — с малышом проблемы. Новорождённого орангутана забрали у матери, тщательно осмотрели и установили, что у него перелом теменной кости черепа. Обстоятельства получения травмы точно не известны. Возможно, это была родовая травма. Может быть, самка случайно травмировала детёныша в процессе родов, пытаясь себе помочь», — рассказывали в Новосибирском зоопарке.
В Новосибирске детёныша осматривали неврологи, педиатры, кроме того, ему сделали компьютерную томографию. Прооперировать новорождённого орангутана согласился нейрохирург Детской городской клинической больницы