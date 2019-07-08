«Надо долго мучиться»: новосибирцы подхватили челлендж с бутылкой, которую надо открыть ударом ноги

В социальных сетях набирает обороты новый флешмоб #BottleCapChallenge. Главная задача челленджа — ударом ноги с разворота открыть крышку бутылки. Соревнование уже поддержали Джейсон Стэтхэм и Конор Макгрегор.

Автором флешмоба стал боец ММА из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в своем аккаунте в Instagram видеопример и подписал его #bottlecapchallenge. В своем видео казахстанский спортсмен бросил вызов и Джейсону Стэтхэму. Актер с легкостью повторил трюк, после чего видео завирусилось и идею подхватили и другие пользователи соцсети.

Не остались в стороне и новосибирцы. Мы нашли 5 видео, которые сибиряки опубликовали в своих аккаунтах.



«Дело в том, что все мировое сообщество боевых искусств в этом участвует. Это норма, отметиться, передать привет и что мы одной крови. Это наша тема. Очень интересно, и сын тоже участвовал. Сколько попыток было, я не знаю. На видео попадало не всё. Часть попыток, где получилось, я не заснял: там попадал не по пробке, а по горлышку. Старался добиться, чтобы пробка вращалась на месте и только потом улетала. Старался, чтобы брызг не было тоже. Сыну удалось со второй попытки идеально. Интересная тренировка на точность», — рассказал корреспонденту НГС новосибирский спортсмен и тренер по ушу Сергей Суховей.



По словам Сергея Суховея, выполнить трюк без специальной подготовки будет трудно. «Но теоретически, если долго мучиться, то получится. Я видел много людей, у кого-то хорошая техника. У кого-то плохая. Кто-то делает другими приемами очень виртуозно, но я использовал классический прием», — добавил спортсмен.

Среди новосибирцев, принявших вызов и открывших бутылку, оказались не только спортивные парни, но и девушка.