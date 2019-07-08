8 июля понедельник
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Происшествия

Физрук надорвал ухо школьнику во время воспитательной беседы

По словам мамы ребёнка, так учитель воспитывал её сына

Поделиться

6 295
65 Обсудить

Следственный комитет начал проверку

Фото: Александр Ощепков / НГС, читательница НГС

Одному из школьников в селе Чёрный мыс Убинского района Новосибирской области учитель физкультуры едва не оторвал ухо во время воспитательной беседы. Об этом в редакцию НГС сообщила мама ребёнка Светлана, прислав фотографию в подтверждение. 

«Вот что творит учитель <...> местной школы Убинского района <...>. Он проводил воспитательные меры на площадке [перед школой]. На глазах детей схватил сына за ухо и надорвал», — написала она. Более подробно расспросить женщину не удалось — на сообщения редакции она так и не ответила.

Информацию об инциденте корреспонденту НГС подтвердили в сельсовете Убинского района, а затем и в школе. По словам местных жителей, пострадавший ребенок был на особом счету у педагогов.

«Я живу по соседству, я знаю маму. Эта мама сама детьми не занимается, сбросила их на бабушку, живёт в городе. Дети сами себе предназначены. Даже если кто-то это самое, маленько их нужно сдерживать», — заявили НГС в сельсовете.

В Следственном комитете России по Новосибирской области рассказали, что ведомство уже начало проводить проверку.

«Барабинским межрайонным следственным отделом по факту причинения повреждений несовершеннолетнему учителем физкультуры в деревне Чёрный мыс Убинского района организовано проведение проверки. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение», — пообещали корреспонденту НГС в ведомстве.

Школьники часто получают травмы в учебных заведениях. Так, например, 15 марта на ученика младших классов упал шкаф — ребенок получил сотрясение мозга. А в феврале в школе № 199 13-летнего мальчика ударил сверстник, а ещё несколько школьников смеялись и снимали это на видео — мать избитого подростка добивалась возбуждения уголовного дела.

По теме

ТЕКСТ

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (65)

Фото пользователя
8 июл 2019 в 17:31

Сейчас такие дети, что впору вводить на законодательном уровне порку солеными розгами в классе. Ухо - это еще гуманно....

noname
8 июл 2019 в 17:29

учитывая ситуацию которая сложилась в семье с воспитанием, возможно это единственное верное решение. и может быть пойдет на пользу. вместо того чтобы возмущаться надо спасибо сказать.

С той стороны
8 июл 2019 в 17:33

Нельзя в школе руки распускать учителям , это в общем то не обсуждаемо должно быть . Эмоции учителя мешают работе . Дети разные , подход должен быть тоже индивидуальный. Этому учат (должны учить) в пед институте . А выкручиванием уха авторитет перед детьми не заработать . Собаки и то злее становятся если их воспитывать палкой , а тут дети ... уволить физрука . Не смотря на то трудный подросток или нет. Он просто не умеет работать . А выкрутить ухо ума много не надо , надо силу . В школе же важнее - ум.