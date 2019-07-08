Физрук надорвал ухо школьнику во время воспитательной беседы

«Вот что творит учитель <...> местной школы Убинского района <...>. Он проводил воспитательные меры на площадке [перед школой]. На глазах детей схватил сына за ухо и надорвал», — написала она. Более подробно расспросить женщину не удалось — на сообщения редакции она так и не ответила.

Одному из школьников в селе Чёрный мыс Убинского района Новосибирской области учитель физкультуры едва не оторвал ухо во время воспитательной беседы. Об этом в редакцию НГС сообщила мама ребёнка Светлана, прислав фотографию в подтверждение.

Информацию об инциденте корреспонденту НГС подтвердили в сельсовете Убинского района, а затем и в школе. По словам местных жителей, пострадавший ребенок был на особом счету у педагогов.

«Я живу по соседству, я знаю маму. Эта мама сама детьми не занимается, сбросила их на бабушку, живёт в городе. Дети сами себе предназначены. Даже если кто-то это самое, маленько их нужно сдерживать», — заявили НГС в сельсовете.

В Следственном комитете России по Новосибирской области рассказали, что ведомство уже начало проводить проверку.

«Барабинским межрайонным следственным отделом по факту причинения повреждений несовершеннолетнему учителем физкультуры в деревне Чёрный мыс Убинского района организовано проведение проверки. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение», — пообещали корреспонденту НГС в ведомстве.