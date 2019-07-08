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Фоторепортаж

Всех сморило: как звери в зоопарке переживают жару (вы будете завидовать лемуру)

Очень милые — и очень ленивые! — животные в фоторепортаже НГС

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Волки спят без задних лап

Фото: Густаво Зырьянов / НГС

В Новосибирске воцарилась настоящая июльская жара — в ближайшие дни температура поднимется до +29 градусов. Пока горожане спасаются от духоты и зноя под кондиционерами в офисах, животные Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило наслаждаются возможностью подремать в тени деревьев.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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8 июл 2019 в 19:42

Волки спят без задних лап ,охотно верю.У меня дома живет той терьер. весом 1,5,он тоже отдыхает ,растопырив лапы ,вытянутся и лежит.Жалко его, ему очень жарко и и это видно, быстрее бы закончилась пекло,я жару тоже терпеть не могу

Андрио
8 июл 2019 в 19:39

Подождите , а это точно репортаж про Новосибирск? Настоящей жары у нас пока ещё не было, сегодня +23 , вчера +26. Жара это когда выше 30

Фото пользователя
8 июл 2019 в 19:50

Я сейчас в Палермо, тут +35.
Вот это жара, так жара!!!!
Скоро, наконец-то вернусь в любимый Новосибирск, хоть остыну немного.