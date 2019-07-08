Всех сморило: как звери в зоопарке переживают жару (вы будете завидовать лемуру)

Волки спят без задних лап
Фото: Густаво Зырьянов / НГС
В Новосибирске воцарилась настоящая июльская жара — в ближайшие дни температура поднимется до +29 градусов. Пока горожане спасаются от духоты и зноя под кондиционерами в офисах, животные Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило наслаждаются возможностью подремать в тени деревьев.
В вольере волков стоит настоящий сон-час: хищники не бегают и не играют, а забрались в уголки попрохладнее, чтобы крепко заснуть в жаркий полдень.
Обычно активные кабаны тоже решили вздремнуть во время июльского пекла, словно экономят силы до лучшей погоды.
Ещё больше умилительных зверей в видео НГС
Рыси сегодня максимально неподвижны — вздрагивают только кисточки на ушах.
Хотя кошачьи лемуры родом из жаркого Мадагаскара, в такое пекло даже им хочется лениво сидеть и ничего не делать — вон какой интересный хвост.
Любителей сытно поесть даже жара не остановит перед обедом — только еда может заставить зверей встать во время жары.
Повезло только белым медведям — у них есть бассейн с прохладной водой, где можно вдоволь поплескаться в любое время. Двойняшкам почти 7 месяцев, и последние недели они предпочитают не вылезать на сушу.
Малышня уже ничего не боится и смело ныряет с высоты в воду. В конце мая медвежата получили свои имена — по результатам голосования их назвали Шайна и Норди.