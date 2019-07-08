Всех сморило: как звери в зоопарке переживают жару (вы будете завидовать лемуру)

В Новосибирске воцарилась настоящая июльская жара — в ближайшие дни температура поднимется до +29 градусов. Пока горожане спасаются от духоты и зноя под кондиционерами в офисах, животные Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило наслаждаются возможностью подремать в тени деревьев.

В вольере волков стоит настоящий сон-час: хищники не бегают и не играют, а забрались в уголки попрохладнее, чтобы крепко заснуть в жаркий полдень.