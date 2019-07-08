Гулявшего по Троллейной крокодила назвали Вадиком и заперли в фуре

Крокодил смог сбежать из ящика и спрятаться под фуру

Cбежавшего из цирка крокодила решили назвать в честь работника, который его поймал. Видео с рептилией, разгуливающей на парковке возле ТРЦ «Континент» на Троллейной, 130а, вчера прислал в редакцию читатель НГС. Крокодил сбежал из цирка шапито «Маска».

«Он как-то стенку отодвинул ящика, в котором его транспортировали, и выбежал на территорию цирка. За его пределы он не выбегал. И там дети — так это у нас цирковые дети. Ничего там страшного и не произошло», — рассказал корреспонденту НГС администратор цирка Алексей.

Он добавил, что рептилию купили совсем недавно и привезли в город только вчера вечером во время представления. Беглеца — 10-летнего кайманового крокодила — поймал работник цирка Вадим. Рептилию, не долго думая, решили назвать Вадиком — в честь ловца. Посмотреть на крокодила корреспондентам НГС не разрешили: он заперт в фуре с другими рептилиями и тревожить его нельзя. Вадика пока не планируют выпускать на публику.

«Он не заявлен в программе. Сейчас только знакомимся с ним. В принципе крокодилов выводят как эксклюзив. Люди только в зоопарке могут животное увидеть. Они не дрессируются. Он по манежу поползает», — рассказал администратор.

Побег кайманового крокодила не первое в истории Новосибирска ЧП с животными. В прошлом году в июне читательница НГС стала свидетельницей побега кошачьего лемура из вольера Новосибирского зоопарка. «Кошачий лемур, совсем маленький ещё, пролез между прутьев, ограждающих вольер. Сотрудники зоопарка его ловят», — рассказывала Юлия Дегтярёва.



Сбегали из зоопарка и гималайские медвежата. Они выбрались из клетки и на глазах посетителей некоторое время бегали на свободе.

«В пятницу это было, родственники у меня были — фотки прислали и видео. Говорят: "При нас вылезли из клетки и начали бегать". Они позвонили сотрудникам зоопарка, те прибежали, их поймали, обратно посадили в клетку», — рассказывал читатель НГС.