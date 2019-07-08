Одна на 100 тысяч детей: врачи спасли 900-граммовую малышку со смертельно опасной болезнью

Оксана и её дочь Надежда не были дома почти три месяца — сегодня наконец их выпишут

Известный нейрохирург Кирилл Орлов спас двухмесячную девочку из Новосибирска, которая родилась с весом 900 граммов. У маленькой Нади была редкая аномалия в головном мозге — врачи заметили опасную патологию ещё во время беременности матери.

Врачи обнаружили у ребёнка редкую патологию — так называемую мальформацию (аневризму) вены Галена — ещё на 26-й неделе беременности, рассказала корреспонденту НГС мать девочки Оксана Азанова. Это врождённая аномалия вены Галена — крупного сосуда в головном мозге, в который начинает попадать артериальная кровь.



В результате критически повышается давление, и мозг ребёнка сильно страдает — ему может помочь только операция, которую хирурги делают практически сразу после рождения.

Надежда родилась 10 апреля на сроке 7 месяцев — её вес составлял всего 900 граммов. Операцию глубоко недоношенной девочке пришлось отложить до июля, чтобы она окрепла, — вместе с мамой Надя находилась в городском перинатальном центре, где ребёнка выхаживали врачи-неонатологи. Затем девочку вместе с мамой отправили в нейрохирургическое отделение клиники Мешалкина.

«Она у нас родилась маленькая очень, 920 граммов, поэтому основные силы были брошены на её рост. Лежали в перинатальном центре, ждали, пока она подрастёт, наберётся сил. [Потом ждали], пока перинатальный центр как медучреждение оформит сюда документы на квоту, в общей сложности пробыли там 2,5 месяца, мы дома ещё не были. Оттуда переводом сразу же сюда — скорая перевозит.

Диагноз когда узнали <…> стали узнавать по знакомым, врачам, лечится или не лечится. Конечно, когда пишут, что 90% смертности — [становится] страшно. Думаю, что к этому никто не готов. Она у нас первая, долгожданная», — объяснила Оксана Азанова.



По словам врача-невролога клиники Мешалкина Анны Брусянской, мальформация вены Галена — довольно редкое заболевание, встречающееся в одном случае из 100 тысяч детей. В клинике Мешалкина за пять лет прооперировали около 50 детей с такой патологией — они приезжали из разных городов России.

«Чаще всего, конечно, она проявляется уже на первом году жизни и достаточно злокачественно течёт. Порядка 90% ребятишек до первого года жизни не доживают — при естественном течении, если никаких вмешательств не происходит, то практически все ребятишки [погибают]», — отметила невролог.

Операцию провёл 3 июля нейрохирург Кирилл Орлов — известный врач, который запомнился жителям России спасением Светланы Сидоровой (её сын расклеивал в Волгограде объявления «Помогите вылечить маму»). Как объяснила Анна Брусянская, технически это очень сложная операция, поскольку хирург имеет дело с крошечными сосудами новорождённого ребёнка. До мозга он добирается через бедренную артерию (через прокол в бедре) и с помощью микрокатетера и специального клея «закрывает» вену Галена.



Операцию провёл Кирилл Орлов — известный новосибирский нейрохирург, который спас волгоградку Светлану Сидорову. Её сын Иван расклеивал в городе объявления «Помогите вылечить маму» Фото: Вера Сальницкая