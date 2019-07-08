Большой вонючий уж забрался в квартиру на Новой Заре и перепугал пенсионерку

Жильцы забаррикадировали змею в одной из комнат, пока ждали помощи волонтёров
Фото: «Центр реабилитации диких животных»
Большая змея заползла в квартиру на третьем этаже пятиэтажки на улице Новая Заря в Калининском районе Новосибирска, рассказали НГС волонтёры «Центра реабилитации диких животных». Их вызвали на помощь перепуганные хозяева квартиры.
«К нашему приезду в квартире были девушка и бабушка, которых змея очень напугала. Они забаррикадировали комнату и ждали, когда мы приедем. С помощью перчаток змею поймали, это простой уж. Очень большой, здоровый и вонючий уж. Запах был из-за того, что во время стресса ужи выделяют пахучий секрет, отпугивающий хищников», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.
По ее словам, змее — как и хозяевам квартиры — ничего не угрожает, и в ближайшее время её выпустят в естественную среду обитания.
А накануне, 7 июля, на парковке возле ТРЦ «Континент» на Троллейной, 130А прохожие заметили крокодила. По словам очевидца, животное убежало из приезжего цирка, который расположился на парковке ТРЦ.