Власти запретили строить бизнесменам из Санкт-Петербурга огромную поликлинику на ОбьГЭС

Поликлинику хотят построить на пустыре между жилыми зданиями
Фото: Анастасия Нефёдова
Правительство Новосибирской области сообщило о невозможности заключения концессионного соглашения с компанией «Полимедика Новосибирск», которая хотела построить поликлинику на ОбьГЭС.
Предполагалось, что поликлиника появится на улице Энгельса в Советском районе и будет обслуживать 40 тысяч человек.
Как следует из текста документа, министерство провело заседание рабочей группы, на котором было решено отказаться от идеи строительства поликлиники на ОбьГЭС.
«Приказываю: признать невозможным заключение концессионного соглашения с ООО "Полимедика Новосибирск" в отношении создания (проектирования, строительства) и реконструкции объекта здравоохранения в Советском районе города Новосибирска <...> в связи с отсутствием необходимости реконструкции объекта концессионного соглашения», — говорится в тексте приказа, подписанного исполняющим обязанности министра экономического развития Львом Решетниковым.
Копию приказа в редакцию НГС прислала читательница. Лев Решетников подтвердил корреспонденту НГС подлинность документа, уточнив, что готов предоставить детали решения лишь после письменного запроса.
Учредитель компании «Полимедика Новосибирск» — «Медицинская инвестиционная группа» из Санкт-Петербурга. МИГ специализируется на медицинских концессиях — она уже обслуживает жителей по полисам ОМС в 4 поликлиниках в Челябинске и 1 поликлинике в Белгороде.
Управляющий партнёр МИГ Илья Иванов также подтвердил корреспонденту НГС, что ему известно о решении правительства, однако прокомментировать своё отношение к этому решению он пообещал позднее.
О том, что правительство провело торги на заключение концессионного соглашения, стало известно в сентябре 2018 года.
Характеристики новой поликлиники были опубликованы на федеральном сайте торгов. Из них следует, что «Полимедика Новосибирск» планирует построить взрослую поликлинику на участке 0,9 га на улице Энгельса напротив поликлиники
Согласно проекту, поликлиника должна была быть не выше 16 этажей. По предложению инвестора поликлиника могла обслуживать 600 человек за смену.
В 2018 году стало известно, что на улице Кубовой в Заельцовском районе тоже решили построить новую поликлинику — деньги на неё выделит областной бюджет.