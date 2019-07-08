8 июля понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Здоровье

Власти запретили строить бизнесменам из Санкт-Петербурга огромную поликлинику на ОбьГЭС

Торги на заключение концессии областные власти провели ещё в прошлом году

Поделиться

4 062
34 Обсудить

Поликлинику хотят построить на пустыре между жилыми зданиями

Фото: Анастасия Нефёдова

Правительство Новосибирской области сообщило о невозможности заключения концессионного соглашения с компанией «Полимедика Новосибирск», которая хотела построить поликлинику на ОбьГЭС.

Предполагалось, что поликлиника появится на улице Энгельса в Советском районе и будет обслуживать 40 тысяч человек.

Как следует из текста документа, министерство провело заседание рабочей группы, на котором было решено отказаться от идеи строительства поликлиники на ОбьГЭС.

«Приказываю: признать невозможным заключение концессионного соглашения с ООО "Полимедика Новосибирск" в отношении создания (проектирования, строительства) и реконструкции объекта здравоохранения в Советском районе города Новосибирска <...> в связи с отсутствием необходимости реконструкции объекта концессионного соглашения», — говорится в тексте приказа, подписанного исполняющим обязанности министра экономического развития Львом Решетниковым.

Копию приказа в редакцию НГС прислала читательница. Лев Решетников подтвердил корреспонденту НГС подлинность документа, уточнив, что готов предоставить детали решения лишь после письменного запроса. 

Учредитель компании «Полимедика Новосибирск» — «Медицинская инвестиционная группа» из Санкт-Петербурга. МИГ специализируется на медицинских концессиях — она уже обслуживает жителей по полисам ОМС в 4 поликлиниках в Челябинске и 1 поликлинике в Белгороде.

Управляющий партнёр МИГ Илья Иванов также подтвердил корреспонденту НГС, что ему известно о решении правительства, однако прокомментировать своё отношение к этому решению он пообещал позднее.

О том, что правительство провело торги на заключение концессионного соглашения, стало известно в сентябре 2018 года. 

Характеристики новой поликлиники были опубликованы на федеральном сайте торгов. Из них следует, что «Полимедика Новосибирск» планирует построить взрослую поликлинику на участке 0,9 га на улице Энгельса напротив поликлиники № 3 и рядом с рынком. Кроме того, планируется реконструировать медицинские учреждения на улицах Барьерной и Гидромонтажной.

Согласно проекту, поликлиника должна была быть не выше 16 этажей. По предложению инвестора поликлиника могла обслуживать 600 человек за смену.

В 2018 году стало известно, что на улице Кубовой в Заельцовском районе тоже решили построить новую поликлинику — деньги на неё выделит областной бюджет.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

поликлиникаконцессия

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (34)

родитель
8 июл 2019 в 15:09

т.е.активисты, которых не устраивало место застройки, остались без поликлиники вообще?

Фото пользователя
8 июл 2019 в 15:12

Построить поликлинику, снабдить ее новейшим оборудованием это не проблема. Проблема - где взять врачей-специалистов? Их сейчас уже большая нехватка в ныне существующих поликлиниках и больницах.

Фото пользователя
8 июл 2019 в 15:28

"Поликлинкиа не выше 16-ти этажей"
Это, товарищи, клиника.
Неужели хоть у кого-то есть сомнения в том, чтотам была бы тупо жилуха? Разрешенное использование под медучреждение они запросили просто для того чтобы без аукциона землю получить, вот и все.