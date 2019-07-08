Власти запретили строить бизнесменам из Санкт-Петербурга огромную поликлинику на ОбьГЭС

Правительство Новосибирской области сообщило о невозможности заключения концессионного соглашения с компанией «Полимедика Новосибирск», которая хотела построить поликлинику на ОбьГЭС.

Предполагалось, что поликлиника появится на улице Энгельса в Советском районе и будет обслуживать 40 тысяч человек.

Как следует из текста документа, министерство провело заседание рабочей группы, на котором было решено отказаться от идеи строительства поликлиники на ОбьГЭС.

«Приказываю: признать невозможным заключение концессионного соглашения с ООО "Полимедика Новосибирск" в отношении создания (проектирования, строительства) и реконструкции объекта здравоохранения в Советском районе города Новосибирска <...> в связи с отсутствием необходимости реконструкции объекта концессионного соглашения», — говорится в тексте приказа, подписанного исполняющим обязанности министра экономического развития Львом Решетниковым.