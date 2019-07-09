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На месте старой школы и военного госпиталя в центре разрешили построить высотку

Участок в 2017 году продали с торгов — он принадлежал обанкротившимся геологам

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От старого комплекса зданий на площадке осталась только груда битых кирпичей и длинный розовый гараж

Фото: Густаво Зырянов / НГС

ГК «Дом-Строй» получила разрешение на строительство жилого дома на улице Ломоносова — документ выдан 28 июня и опубликован на сайте мэрии Новосибирска.

По информации разрешения, компания построит жилой комплекс переменной этажности высотой 4, 18 и 26 этажей. Всего в нём запланировали 308 квартир, а также 4 помещения общественного назначения и 86 кладовых. Под домом будет 2–3 подземных этажа, а на парковку должно поместиться 198 машин.

В компании «Дом-Строй» отказались комментировать новый проект.

Хотя работы власти разрешили ещё в конце июня, на стройку пока не пригнали технику

Хотя работы власти разрешили ещё в конце июня, на стройку пока не пригнали технику

Ранее участком владела компания «СД Альфа Капитал»: в 2017 году она купила его с торгов после банкротства предыдущего владельца — ПАО «Сибнефтегеофизика», он обошёлся ей в 74 млн рублей. На территории в 2017 году ещё оставалось здание административно-лабораторного корпуса — его разместили в бывшей школе, в которой в годы войны размещался госпиталь.

Соседнее административное здание покупатель, компания «Бетонинвест», планировала превратить в детский образовательный центр, но год спустя пыталась сдать в аренду как офисный центр с бассейном. По данным N1.RU, сейчас объявление находится в архиве, последняя цена была установлена в ноябре прошлого года в 5415 тысяч рублей в месяц.

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