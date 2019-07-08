«Горводоканал» потратит 2 миллиона на борьбу с вонью на улицах

«Для нейтрализации негативных запахов (аммиака, аминов, сероводорода, меркаптанов и т. п.), применяемый для открытых площадей с размещенным осадком очистных сооружений канализации. Составляющие вещества продукта, испаряясь, не маскируют неприятный запах, заменяя его на более приятный, а вступают во взаимодействие с соединениями, формирующими запах, и нейтрализуют его», — сказано в документах госзакупки.

Согласно документам, приложенным к госзакупке, реагент планируют применять для устранения запахов в общественных местах и на промышленных объектах.

Новосибирский «Горводоканал» опубликовал госзакупку на общую сумму 2 миллиона 199 тысяч рублей — эти деньги потратят на покупки реагента, нейтрализующего запах.

Всего «Горводоканал» планирует купить не меньше 1600 литров реагента в пластиковых канистрах по 20 и 30 литров.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу «Горводоканала» с просьбой рассказать, где именно будут применять нейтрализатор запаха. На момент публикации материала ответ в редакцию НГС не поступил.

В начале прошлого месяца жители Ленинского района в Новосибирске жаловались на разносящийся неприятный запах. Читатели НГС сообщали, что в воздухе появился подозрительный запах, напоминающий запах газа.

