На Большевистской построят офисы с огромным гаражом — раньше на этом участке запретили строить СТО

Мэрия Новосибирска 27 июня выдала разрешение на строительство здания на Большевистской — оно появится на первой линии улицы, слева от административного здания на Большевистской, 95.



На площадке уже построили два этажа будущего здания. Всего этажей в нём по проекту три, один из них — подземный. В документе указано, что у него будет деловое-бытовое назначение, при этом в нём запланированы гараж на 32 автомобиля и мастерская для обслуживания уборочной и аварийной техники.



Застройщиком выступает Кулихан Гасанович Броян: по данным «Контур.Фокус», до августа 2018 года он занимался розничной торговлей, но затем прекратил деятельность. Связаться с предпринимателем не удалось.

