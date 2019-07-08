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На Большевистской построят офисы с огромным гаражом — раньше на этом участке запретили строить СТО

Компанией-застройщиком владеет бывший продавец — он может быть связан с организацией езидов

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Строить здесь СТО власти запретили — гараж для обслуживания машин встроили в деловое здание

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мэрия Новосибирска 27 июня выдала разрешение на строительство здания на Большевистской — оно появится на первой линии улицы, слева от административного здания на Большевистской, 95.

На площадке уже построили два этажа будущего здания. Всего этажей в нём по проекту три, один из них — подземный. В документе указано, что у него будет деловое-бытовое назначение, при этом в нём запланированы гараж на 32 автомобиля и мастерская для обслуживания уборочной и аварийной техники.

Застройщиком выступает Кулихан Гасанович Броян: по данным «Контур.Фокус», до августа 2018 года он занимался розничной торговлей, но затем прекратил деятельность. Связаться с предпринимателем не удалось.

При этом новосибирец с теми же фамилией и отчеством в базе данных указан участником организации по изучению и сохранению культуры езидской национальности «Шамс (Бог Солнце)». В организации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности к строительству.

Согласно документам мэрии, власти несколько раз отказывали Кулихану Брояну в смене разрешённого использования участка, на котором ведётся строительство: предприниматель планировал построить здесь СТО, а это не соответствует генплану города и проекту планировки района. По информации инспекции государственного строительного надзора, на 1 июня стройка числилась в списках поднадзорных объектов с высоким риском.

В июне власти включили улицу Большевистскую в число гостевых маршрутов к МЧМ-2023 — здание войдёт в число тех, что туристы увидят по пути в Академгородок.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Макросс
8 июл 2019 в 16:12

Построили и только потом разрешение получили и НГС в открытую это пишит и компетентные органы в тихую отсиживаются.

8 июл 2019 в 15:41

Если нельзя, но очень хочется, то можно. Так ведь?

8 июл 2019 в 16:04

То есть СТО ну никак нельзя, а "мастерскую для обслуживания уборочной и аварийной техники" - запросто?..