На Большевистской построят офисы с огромным гаражом — раньше на этом участке запретили строить СТО

Строить здесь СТО власти запретили — гараж для обслуживания машин встроили в деловое здание
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Мэрия Новосибирска 27 июня выдала разрешение на строительство здания на Большевистской — оно появится на первой линии улицы, слева от административного здания на Большевистской, 95.
На площадке уже построили два этажа будущего здания. Всего этажей в нём по проекту три, один из них — подземный. В документе указано, что у него будет деловое-бытовое назначение, при этом в нём запланированы гараж на 32 автомобиля и мастерская для обслуживания уборочной и аварийной техники.
Застройщиком выступает Кулихан Гасанович Броян: по данным «Контур.Фокус», до августа 2018 года он занимался розничной торговлей, но затем прекратил деятельность. Связаться с предпринимателем не удалось.
При этом новосибирец с теми же фамилией и отчеством в базе данных указан участником организации по изучению и сохранению культуры езидской национальности «Шамс (Бог Солнце)». В организации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности к строительству.
Согласно документам мэрии, власти несколько раз отказывали Кулихану Брояну в смене разрешённого использования участка, на котором ведётся строительство: предприниматель планировал построить здесь СТО, а это не соответствует генплану города и проекту планировки района. По информации инспекции государственного строительного надзора, на 1 июня стройка числилась в списках поднадзорных объектов с высоким риском.
В июне власти включили улицу Большевистскую в число гостевых маршрутов к МЧМ-2023 — здание войдёт в число тех, что туристы увидят по пути в Академгородок.