На территории НЗХК поймали человека с дозиметром: он искал там радиацию

Новосибирец попытался проникнуть на запрещённую территорию завода химконцентратов, чтобы исследовать радиационный фон, и попался в руки полицейским. Имя и фамилия задержанного неизвестны, однако сам он описывал свои наблюдения за территорией НЗХК на форуме под псевдонимом Alexnadr8253. Он подробно писал, что планирует посетить территорию вокруг хвостохранилища НЗХК (комплекс сооружений с прудом-отстойником, расположенным примерно в 8 километрах от НЗХК. — Прим. ред.). Как следует из сообщения на форуме, новосибирец взял с собой прибор для измерений радиации и смартфон, после чего отправился осматривать местность у бетонного забора, сооружённого вокруг хвостохранилища. При этом сам же пользователь неоднократно упоминает, что проникновение на запретную зону может привести к неприятным последствиям.

По наблюдениям Alexandr8253, в низинах, где собирается вода, прибор показывал радиационный фон в 25 микрорентген в час (считается допустимым фоном, но выше нормы. — Прим. ред.). По мнению пользователя, он наткнулся на один из законсервированных участков, куда раньше сбрасывали отходы с НЗХК. Составив карту зон, где наблюдался наиболее повышенный радиационный фон, новосибирец попытался проникнуть на территорию хвостохранилища, где его и задержали. «Это должно было случиться когда-то. Короче, я вконец совсем потерял берега, понадеялся на авось и меня поймали. Будет административка, дозики и телефон изъяли. <...> Запомните: лазать плохо. Я просто пошел туда, где ещё не был и попался патрулю», — написал он на форуме (орфография и пунктуация автора сохранены). Связаться с автором постов НГС не удалось. Как сообщили корреспонденту НГС на заводе химконцентратов, в субботу на территории хвостохранилища действительно задержали человека, которому теперь грозит административная статья. Подробную информацию на заводе пообещали предоставить позже.