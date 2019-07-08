На территории НЗХК поймали человека с дозиметром: он искал там радиацию

По словам читателя, новосибирца заподозрили в шпионаже
Фото: пользователь Alexandr8253 с сайта forum.rhbz.org
Новосибирец попытался проникнуть на запрещённую территорию завода химконцентратов, чтобы исследовать радиационный фон, и попался в руки полицейским.
Имя и фамилия задержанного неизвестны, однако сам он описывал свои наблюдения за территорией НЗХК на форуме под псевдонимом Alexnadr8253. Он подробно писал, что планирует посетить территорию вокруг хвостохранилища НЗХК (комплекс сооружений с прудом-отстойником, расположенным примерно в 8 километрах от НЗХК. — Прим. ред.).
Как следует из сообщения на форуме, новосибирец взял с собой прибор для измерений радиации и смартфон, после чего отправился осматривать местность у бетонного забора, сооружённого вокруг хвостохранилища. При этом сам же пользователь неоднократно упоминает, что проникновение на запретную зону может привести к неприятным последствиям.
По наблюдениям Alexandr8253, в низинах, где собирается вода, прибор показывал радиационный фон в 25 микрорентген в час (считается допустимым фоном, но выше нормы. — Прим. ред.). По мнению пользователя, он наткнулся на один из законсервированных участков, куда раньше сбрасывали отходы с НЗХК.
Составив карту зон, где наблюдался наиболее повышенный радиационный фон, новосибирец попытался проникнуть на территорию хвостохранилища, где его и задержали.
«Это должно было случиться когда-то. Короче, я вконец совсем потерял берега, понадеялся на авось и меня поймали. Будет административка, дозики и телефон изъяли. <...> Запомните: лазать плохо. Я просто пошел туда, где ещё не был и попался патрулю», — написал он на форуме (орфография и пунктуация автора сохранены). Связаться с автором постов НГС не удалось.
Как сообщили корреспонденту НГС на заводе химконцентратов, в субботу на территории хвостохранилища действительно задержали человека, которому теперь грозит административная статья. Подробную информацию на заводе пообещали предоставить позже.
Сам задержанный новосибирец предполагает, что ему грозит наказание по 20.17 КОАП (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). Кроме того, уверяет Alexandr8253, у него была беседа с представителем ФСБ.
«Отвёл в отдельную комнату, мы переговорили. Спрашивал <...> [зачем] я туда полез, посмотрел содержимое рюкзака и конфисковал повербанк — я тогда был под сильным впечатлением от событий и отдал его без всяких протоколов. Сказал в понедельник с утра приехать в управление», — пишет пользователь.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ФСБ с просьбой уточнить, действительно ли один из сотрудников приезжал беседовать с задержанным.
В начале мая появилась информация, что Новосибирский завод химконцентратов сообщил о переходе к новому виду захоронения ядерных отходов — для этого будут использовать комплекс переработки промышленных отходов. Руководство завода полагает, что это поможет снизить вред, а сброс отходов в хвостохранилище будет полностью прекращён к 2021 году.